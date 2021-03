Chris byl při příjmu do útulku natolik zesláblý, že nemohl ani chodit. V ordinaci jej vyšetřili a druhý den ráno musel do ordinace zpět i kvůli výsledkům krevních testů. Podle nich byl v ohrožení života. „Měl hodnoty, jako kdyby byl bez krve. Blechy ho úplně vycucaly. Jak byl podvyživený, neměl si krev ani z čeho vytvářet,“ vysvětlila tehdy vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková.

V útulku se tak rozhodli, že Chris musí dostat krev. Do ordinace křížence doprovázel přibližně stejně velký pes Tony. „Hned po transfuzi Chris pookřál. Z ordinace už odešel po svých. Tony mu, jak se říká, vlil krev do žil,“ řekla Jahelková.

Krev do zásoby nemají

Příběh z děčínského útulku není nijak ojedinělý. Stejně jako lidé, i psi nebo kočky se mohou stát plnohodnotnými dárci krve, a zachránit tak život jinému mazlíčkovi. Rozdíl je však v tom, že v lidské medicíně jsou dostupné krevní banky a každá nemocnice má nějakou krev do zásoby. Dárce si špitály zvou průběžně, podle toho, zda mají krve dané krevní skupiny dostatek, nebo ji naopak potřebují. Ve veterinární medicíně tomu tak ale není. V České republice není mnoho pracovišť, kde by se krev zvířat dala skladovat. Většina z nich se nachází v Praze, dvě jsou také v Brně.

Kdy transfuze pomáhá



Akutní krvácení při traumatu



Onemocnění krve a kostní dřeně spojené se ztrátou krve



Těžké chirurgické zákroky



Nádorová onemocnění s výskytem krvácení do tělních dutin



Otravy



Chronická onemocnění spojená s anémií



Anémie z různých příčin



Proto je nutné zvíře zaregistrovat v registru dárců. Psí registr lidé najdou například na webu cervenatlapka.cz nebo na pesweb.cz, své registrační formuláře ale mají na webu také veterináři v mnoha městech a obcích.

„Krevní transfuze je nejčastěji potřeba z důvodu těžkých zranění spojených se ztrátou krve, při rekonvalescenci po těžkých operacích, u koček třeba při infekční anémii,“ uvádí veterináři z kliniky Mnichovice.

Zvíře můžete zaregistrovat

Potenciálním dárcem krve se zvíře může stát ve chvíli, kdy jeho majitel odešle vyplněný formulář na webu. Například v největším registru Červená tlapka, zabývajícím se výhradně dárcovstvím u psů, je třeba předem vytvořit účet. Údaje budou zaneseny do registru dárců. V praxi to znamená, že ten, kdo potřebuje pro svého psa transfuzi, pak dárce může kontaktovat. Jednoduše jej vyhledá díky poštovnímu směrovacímu číslu na interaktivní mapě a osloví jej přes kontaktní formulář. Dále je to pak na domluvě mezi oběma majiteli.

„K nápadu založit registr pro dobrovolné psí dárce krve nás přivedla, jak už to tak bývá, zkušenost s vlastním psem. Naší fence Jasmíně diagnostikovali cysty na slezině a musela akutně na operaci. Najednou jsme byli postaveni před problém sehnat pro ni doslova v řádu hodin vhodného dárce krve. Na pražské veterinární klinice, kam jsme volali, bohužel zrovna nic na skladě neměli a ani náš zkušený a vstřícný veterinář moc nevěděl, jak nám pomoci,“ uvedla zakladatelka projektu Alice Bílá.

Kočičí dárce krve



Zdravý kocour nebo kočka, která nebyla nikdy březí a nemrouská se



Hmotnost minimálně 4,5 kg



Pravidelně očkovaný, poslední vakcinace proběhla více než před 14 dny



Nebere trvale léky



V minulosti nedostal transfuzi



U kočičích dárců je pro odběr krve někdy nutná sedace (lehká narkóza)



Odběr krve probíhá podobně jako u lidí. Pes je nejprve vyšetřen, následně mu veterinář odebere zhruba 250 až 450 mililitrů krve, záleží na váze psa. Samotný odběr trvá kolem čtvrt hodiny a pes po něm zvládne odejít domů po svých.

Odměna a dobrý pocit

Odběr u psů je možné provádět každé tři týdny, ale většinou se kliniky přiklánějí k odběru jednou za šest měsíců, aby u psů nedocházelo ke stresu. Psi vážící přes 30 kilogramů mohou darovat plnou dávku.

K odběru se používají odběrové jehly a vaky, které se používají i u lidských dárců krve. Pokud je dárce před odběrem řádně vyšetřen a odběr je správně proveden, nehrozí psovi žádné riziko. Někteří majitelé popisují u psa po darování jen mírnou únavu.

Lidé za darování krve dostanou vydatnou snídani a volno v práci. Psí dárce od Tlapky získá jako poděkování známku s logem iniciativy a nápisem „Pomáhám“, kterou může hrdě nosit. Některé veterinární kliniky nabízejí dárky pro mazlíčky v různé hodnotě a také pravidelnou kontrolu zdravotního stavu. Především však získá majitel dobrý pocit, že může díky svému mazlíčkovi zachránit život jinému zvířeti.

Jak by měl vypadat psí dárce krve



Váha nejméně 20 kg čím větší pes, tím menší zátěž pro něj odběr znamená



Věk 2-8 let dospělý jedinec, opět kvůli zátěži



V době odběru v plné kondici



Dobře ovladatelný



Bez chronických chorob, například cukrovka, epilepsie, a trvalé medikace



Nikdy nebyl příjemcem krevní transfuze



Některé veterinární kliniky, kde lze psy zaregistrovat, nepřijmou feny, které někdy byly březí. Pes musí být také pravidelně očkovaný.



