Bojí se váš pes nebo kočka vody? Co s tím a jak často čtyřnohé mazlíčky koupat? Veterinářka společnosti PetCenter Pavlína Frajerová rovněž radí, v jakých případech využít antiparazitní šampony.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Romana Prošková

Co dělat v případě, že zvíře nesnáší vodu?

Je určitě vhodné svého mazlíčka postupně na vodu zvykat. Zpočátku namáčet jen části těla a použít pozitivní motivaci. To znamená chválit a odměňovat za zvládnutí koupele. U některých zvířat to opravdu může být dlouhá cesta, a pokud se nám vůbec nedaří zmírnit panický strach z vody, obrátila bych se na behaviorálního specialistu.