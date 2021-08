Žirafí záhada. Tlak mají vyšší než 200/180, vůbec jim ale neublíží

Žirafy to nemají v životě vůbec jednoduché. Jejich výška jim totiž může být mnohdy na obtíž. Pojí se s tím ale i jedna zajímavost. Žirafa musí mít velmi vysoký krevní tlak. Přesto všechno nemají tato zvířata žádné problémy s tím spojené. Jak je to možné? To se snažil rozluštit zpravodajský server BBC.

Žirafy to nemají v životě vůbec jednoduché. Jejich výška jim totiž může být mnohdy na obtíž. | Foto: Pixabay