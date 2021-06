O tom, co je a jak funguje paliativní oddělení, jsem nějakou představu měla. Že ale na Oddělení paliativní péče Nemocnice Kutná Hora potkám ročního kocoura mainské mývalí kočky a on tu bude chodit jako král, jsem si nepředstavovala ani v těch nejdivočejších snech. Přesto tomu tak je.

Pacienty na oddělení paliativní péče v kutnohorské nemocnici chodí rozptylovat Henrry. Roční Mainský mývalí kocour je pro ně kamarádem, terapeutem i zprostředkovatel vzpomínek na doby dávno minulé. | Foto: Deník/Hana Pilcová

Kočičák Henrry se stal důležitou součástí zdejšího týmu, těší místní pacienty a vyprovází je na cestě poslední. Když jsem měla možnost vidět tohoto čtyřnohého terapeuta v akci, jak leží u pacientky na lůžku, jemně vrní a tváří se, jako by věděl mnohem víc než my lidé, dojalo mě to téměř k slzám.