Než začnete vybírat vhodný pelíšek, zamyslete se nad jeho rozměry i funkcí a také nad zvyklostmi vašeho mazlíčka. Jedině tak neohrne nad vaší investicí čumáček. Při výběru nesmíte v první řadě zapomenout na velikost zvířete a musíte zvážit i materiál, aby nebyl náročný na údržbu a zároveň byl odolný proti otěru.

Ideální je vycházet z předchozích nákupů, co se totiž pejskovi a kočičce líbilo v minulosti, bude se jim líbit zase. Pokud kupujete první pelíšek, tak je to trochu náročnější, výsledek se nedá předem odhadnout. Pravdou ale je, že kočkám se bude spíš líbit útulná kukaň a většina psů zase nepohrdne klasickým obdélníkovým pelíškem s vyvýšeným okrajem.

Jeden pro všechny?

„Je pravda, že například menší psí plemena často upřednostňují boudičku nebo látkový domek, ve kterém se cítí bezpečněji, naopak velká psí plemena ráda spí v klasickém otevřeném pelechu,“ dementuje mylnou domněnku o univerzálně přijatelném pelechu Martina Lanzová z e-shopu Bilda.cz, který se na jejich prodej specializuje. Většina psů a koček bude preferovat, pokud bude mít pelíšek měkkou, avšak pevnou výplň. Především starším psům může dobrá výplň ulevit od bolavých kloubů.

Vždy se ale najdou výjimky. Když narazíte na individualitu, máte trable. Problémy vyvstanou zvláště, když se plní spíše páničkovo než mazlíčkovo přání.

Spojit se ale dají jak pohodlí, tak i představy majitele. „Vždy záleží na zákazníkovi. Někdo preferuje jednobarevný, někdo vzorovaný. Většina zákazníků se také rozhoduje podle toho, kde pelíšek bude umístěn, tedy zejména podle interiéru, aby to doma hezky ladilo,“ říká o preferencích zákazníků Radek Šulc z e-shopu Petee.eu, jenž se věnuje zakázkové výrobě pelíšků.

Jak si správně vybrat?

Při výběru byste měli dát pozor hlavně na jeho rozměr. Je tedy nutné nejprve zvíře změřit, ideálně během spánku, abyste věděli, jakou velikost pelíšku budete potřebovat. Každý pes či kočka spí totiž v jiné poloze. U pejska je vhodné, aby se vešel do pelíšku natažený. „Kočička je naopak při spánku schoulená do klubíčka,“ upozorňuje Michaela Černochová z webu Svetkocicek.cz, chovatelské potřeby Olomouc. „Také si všímejte, zda spíše vyhledává otevřený prostor, nebo se ráda schovává. Podle toho vybírejte pelíšek s okrajem, nebo kukaň,“ dodává.

Dalším důležitým bodem je ujasnit si, jakou funkci od pelíšku požadujete. „Pokud má poskytnout psovi pocit bezpečí, měli byste zvolit uzavřený domeček. Pokud má zvíře artritidu, doporučujeme pelíšek s velmi silným polstrováním,“ doporučuje přihlédnout ke specifikům Lanzová.

Důležitým aspektem při výběru je také použitá látka. Pokud máte například sportovního psa, jako je bígl, malinoa a další, běžná látka nestačí. Pro ně je ideální voděodolná, hrubá kvalitní látka, která něco vydrží. Takovou ale nepotřebují malá plemena, jako je čivava. U větších pejsků se pak hodí snížený vstup, protože s věkem přicházejí kloubní potíže. Pejsek ničitel dost možná bude chtít pelíšek rozcupovat a pro něj jsou zase vhodnější plastové pelechy.

Kam s ním?

Striktní pravidla na správné umístění bydla neexistují. Buď určí páníček prostor, do kterého pelíšek umístí, případně již ví, kam si jeho pejsek nebo kočička rádi lehají. Pokud jej budete dávat do rohu místnosti, je lepší koupit obdélníkový, pokud se jedná o pelíšek na zahradu, kupte jistě voděodolný a snadno omyvatelný. Vybíráte-li lože pro kočku na okno, musí být pelíšek široký jako váš parapet a neměl by přesahovat ven.

Ideální je mít pelíšek v každé místnosti, kde trávíte hodně času. Psi i kočky jsou sociální tvorové a jako „nejlepší přátelé člověka“ s ním chtějí být co nejvíc. Jeden proto dejte vedle postele a jeden v obýváku či pracovně. Na umístění v místnosti až tolik nezáleží, neměl by ale být umístěn přímo u topení. „Existují také kočky, kterým uděláte radost umístěním pelíšku do nábytku s pootevřenými dvířky nebo přímo s výřezem pro vstup, kde se budou cítit maximálně bezpečně,“ dodává Černochová.

I pelíšky vyžadují péči

Každý pelíšek by měl mít uvedené pokyny k mytí na svém obalu či na štítku. Většina pelechů je pratelná na 30 stupňů. Při nákupu velké matrace nebo pelechu je nutné si zjistit, zda má sejmutelný vnější potah. Mohlo by se totiž stát, že velký pelech by se vám nevešel do pračky a nemohli byste ho jednoduše vyprat.

„U pejsků je vhodné častější praní. O velké pelechy, které se nevejdou do běžné pračky, se skvěle postará velká pračka v čistírně. Pokud pelíšek nejde vyprat, mělo by ho stačit vydezinfikovat speciálním sprejem na skvrny od zvířátek. Po nastříkání pak stačí skvrnu vysušit papírovou utěrkou,“ uvádí Černochová.

U kočiček stačí vyprat pelíšek jednou za čas – jsou velice čistotné a pokud pravidelně odstraňujeme chlupy, je to dostatečné. Někdy ale mají tendenci do pelíšků močit. Dělají to zejména koťátka. Zde se kvůli odolnému pachu osvědčilo nastavit pračku na co nejdelší program. Pachu moči se účinně zbavíte přípravkem s přírodními esencemi, který se jmenuje Likvidátor pachu.