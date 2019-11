Zvon, který původně objednali lidé z okruhu Nadace Charty 77 pro kostel svatého Havla v Praze, zakotvil nakonec na Kleti. Majitel kleťské rozhledny a senátor Ladislav Faktor vysvětlil, že písmo na zvonu včetně podpisu Václava Havla bylo oproti zadání nadace vystouplé, nikoliv zapuštěné. A tak zvonaři z Innsbrucku vytvořili pro kostel druhou verzi zvonu. Ta první je od včera na kleťské rozhledně. Měla zůstat ve zvonařském muzeu, odkud ho Ladislav Faktor koupil. A povolal architekta Petra Hetešu, aby pro něj vytvořil zvonici.

Zvon má elektronické řízení, takže bude pravidelně zvonit. Kromě toho, že ho lidé v okolí uslyší, budou si moci návštěvníci rozhledny na zvon i sáhnout. Je laděný do tónu A1. „Jestli nějaká z mých skladeb začíná tímto tónem? Takových skladeb jsou mraky. Se zvukem zvonu si lze i hrát, což někdy v budoucnu udělám,“ zmínil Ladislav Faktor, který je známý i jako hudebník.

Přes sychravé počasí přišla včera zvon na věž doprovodit řada milovníků Kleti. Mezi nimi byla i Sára Kováčová, která dorazila s rodiči a kamarádem Šimonem Mazalem. „Když zvon zazvoní, uslyšíme to až doma. Jsme z Krásetína. Sem na Kleť chodíme často. Dneska se nám líbilo, že byla lanovka zadarmo. Cestou nahoru jsme se s mamkou bavili o tom, co je to svoboda,“ řekla Sára.

Ještě než bronzový zvon vyzvedl jeřáb do výšky 1100 metrů nad mořem, byl vysvěcen. Generální vikář David Henzl při malé bohoslužbě pronesl: „Svoboda není to, že si můžeme dělat, co chceme, ale že se můžeme svobodně rozhodnout říct ano, nebo ne, na tu samou otázku.“

Instalaci, která byla ohrožená čerstvě napadlým sněhem, prý zachránily Služby města Český Krumlov. Povolaly sypače upravit příjezdovou cestu na nejvyšší vrch Blanského lesa. Rozhledna je přístupná návštěvníkům nepřetržitě.