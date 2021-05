Zubřice Taura z táborské zoo obohatila stádo v polské Poznani

Nejdůležitější záchovný program táborské zoo zaznamenal další důležitý milník. Samice zubra evropského Taura minulý týden zamířila do polské zoologické zahrady v Poznani, kde geneticky obohatí tamní zubří stádo. Už v březnu přitom dorazily jiné samice – Tara a Norisa – do přírodní rezervace u středočeských Milovic a převoz samice Karly do nově zřízené srbské rezervace Stara Planina se plánuje.

Zubřice Taura z táborské zoo obohatila stádo v polské Poznani. | Foto: archiv zoo

„Program zpětného návratu zubra evropského do české přírody je klíčovým programem zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chceme u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vypouštěna do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě. Ne všechna zvířata ale skončí v těchto lokalitách. Některá, jako naše Taura, pomohou rozšířit genetickou pestrost zubřích stád v zoologických zahradách,“ říká ředitel táborské zoo Evžen Korec. Program návratu zubra do přírody začal v táborské zoologické zahradě před pěti lety sestavením zubřího stáda. K dnešnímu dni se podařilo odchovat už šest mláďat. Transporty takto velkých zvířat jsou organizačně i finančně velmi nákladné. Každá, byť třeba sebemenší pomoc, se proto hodí více než kdy dříve. Táborsko může slavit záchranu. Jistotu jim dodá sobotní výhra nad Vlašimí Přečíst článek › „Proto jsme spustili speciální webové stránky Zazubra.cz, kde prosíme naše přátele a podporovatele o pomoc. Za každý i ten nejmenší příspěvek nabízíme spoustu zajímavých odměn. Všem našim stávajícím i budoucím podporovatelům za naše zvířata velmi děkujeme,“ dodává ředitel zoo Korec. Zoologická zahrada v Táboře se reintrodukci zubra evropského, tedy jeho návratu do přírody, věnuje od roku 2016, kdy nejprve v květnu přivezla čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo byly na začátku května roku 2016 vypuštěny dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletá Usjana a čtyřletá Uselina, které byly přivezeny z německého soukromého chovu v Usedomu. Krátce poté byly do zoo transportovány další dvě mladé samice narozené v roce 2015 – Norisa a Norma – z norimberské zoo. Tyto samice na konci roku 2016 doplnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic. Zubr evropský je největší zvíře, které kdy žilo na našem území, pokud neuvažujeme vyhynulého mamuta. Zubr je o něco menším příbuzným severoamerického bizona a býval po staletí přirozeným vládcem lesů na území českých zemí, dokud ho v raném novověku člověk nevyhubil. Jen díky systematické mezinárodní spolupráci soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. Na přítomnost zubrů na našem území dodnes upomínají i místní názvy některých českých obcí i erby šlechtických rodů.