„Program reintrodukce zubra evropského vznikl v naší zoologické zahradě před pěti lety sestavením zubřího stáda. Od té doby jsme dosáhli již mnoha úspěchů. Na podzim loňského roku se nám například narodila hned dvě zubří mláďata – Tatranka a Tajfun," upřesnil mluvčí zoo Filip Sušanka. Celkem tak zoo doposud odchovala již šest mláďat.

„Reintrodukce, tedy zpětný návrat, zubra evropského do přírody je klíčovým programem zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chceme u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vypouštěna do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě,“ vysvětlil ředitel zoo Evžen Korec.

Transporty respektující wellfare takhle velkých zvířat jsou organizačně i finančně velmi nákladné. Každá, byť třeba sebemenší pomoc, se proto hodí více než kdy dříve. „Proto jsme spustili speciální webové stránky Zazubra.cz, kde prosíme naše přátele a podporovatele o pomoc. Za každý i ten nejmenší příspěvek nabízíme spoustu zajímavých odměn. Všem našim stávajícím i budoucím podporovatelům za naše zvířata velmi děkujeme,“ dodal ředitel zoo Korec.

Zoologická zahrada v Táboře se reintrodukci zubra evropského, tedy jeho návratu do přírody, věnuje od roku 2016, kdy nejprve v květnu přivezla čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo byly na začátku května roku 2016 vypuštěny dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletá Usjana a čtyřletá Uselina, které byly přivezeny z německého soukromého chovu v Usedomu. Krátce poté byly do zoo transportovány další dvě mladé samice narozené v roce 2015 – Norisa a Norma – z norimberské zoo. Tyto samice na konci roku 2016 doplnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic.

Zubr evropský je největší zvíře, které kdy žilo na našem území, pokud neuvažujeme vyhynulého mamuta. Zubr je o něco menším příbuzným severoamerického bizona a býval po staletí přirozeným vládcem lesů na území českých zemí, dokud ho v raném novověku člověk nevyhubil. Jen díky systematické mezinárodní spolupráci soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. Na přítomnost zubrů na našem území dodnes upomínají i místní názvy některých českých obcí i erby šlechtických rodů.