Zubři Tajfun a Tatranka z táborské zoo odjíždějí do nového domova v Srbsku

Už toto pondělí odcestují do nového domova hned dva čtyřletí zubři evropští - Tajfun a Tatranka ze Zoo Tábor. O den později by měli podle mluvčího zoo Filipa Sušanky dorazit do národního parku Fruška Gora v Srbsku, kde rozšíří a geneticky obohatí tamní zubří stádo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zubři Tajfun a Tatranka. | Foto: Eva Nemravová