V Měšicích budují kavárnu

Další uzavřená pošta, v táborské místní části Měšice, je aktuálně v rekonstrukci. Nemovitost patří společnosti ARM elektro. Její jednatel Antonín Zvěřina prozradil, že našel nájemnici, která si zde hodlá vybudovat malý gastroprovoz, prodávat se tu má káva a zákusky. „Budu tu mít paní v nájmu, chce si tu na podzim otevřít kavárnu,“ informuje.

Aktuálně se objekt upravuje. „Zahájili rekonstrukci, rodí se to pomalu kvůli hygieně, protože se mění způsob užívání z kancelářských prostor,“ vysvětluje Zvěřina s tím, že pokud se vše povede, ráda by pro veřejnost otevřela už letos v září.

Dočasně knihovna a potom velká rekonstrukce

V červenci zhruba na dva roky zahájila na přechodné adrese provoz Městská knihovna Tábor. Knihovnice, knihy, komiksy, deskové hry včetně vybavení obsadily dvě patra bývalé pošty na Žižkově náměstí, ta obsluhovala celé Staré město.

Do přípravy se zapojili všichni: Radní malují podobu bývalé pošty. Má z ní být úřad přívětivý k lidem s kavárnou.

To je dočasné využití, ale radnice už má další plány. V dubnu vypsala na budovu čp. 1 architektonickou soutěž. Největší smysl podle starosty dává přestěhování některých odborů městského úřadu z Husova náměstí, například stavební úřad, životní prostředí či odbor investic. „Zvažovali jsme ale také výstavbu bytů či pronájem neziskovkám,“ říká Štěpán Pavlík.

Nemovitost má hlavně sloužit veřejnosti a být komfortní. „Představujeme si tam zasedačku pro jednání zastupitelů, chceme tam vlídnou vstupní halu s kavárnou, takový přívětivý prostor pro návštěvníky,“ podotýká starosta. První návrhy očekávají na konci léta, rekonstrukce může být hotová nejdříve do tří let.

Veselským a Sezimovoústeckým stačí jedna pobočka

Menší ze dvou poboček pošty se uzavřely ve městech Veselí nad Lužnicí a Sezimově Ústí. Oba objekty soukromých majitelů zůstávají i po roce bez jiného nájemce. V případě Veselí šlo o přízemní část domu u nádraží, který vlastní realitní kancelář M&M reality Zdeňka Líkaře, ten zmínil, že lokalita nemá velký potenciál. „V podstatě je to rok zavřené beze změn, měli jsme tam nějaké rodinné oslavy,“ podotýká.

Ze záměru udělat tu prodejnu krmiv pro zvířata sešlo. „Měl jsem jednu nabídku na zverimex, ale to se mi moc nelíbilo. Komerčních prostorů ve Veselí je hodně, osobně tam nic neplánuji a další zájemce nemám,“ dodává s tím, že prostor včetně sociálů je po rekonstrukci a pošta se o něj starala dobře. „Není nutné to nijak upravovat, pokud by si nový zájemce přál nějaké příčky, může si interiér přestavit podle svých nároků. Když by to někdo stabilně chtěl, budu rád,“ doplňuje Zdeněk Líkař.

Podle starosty Víta Rady pobočka nebyla vytížená, obyvatelé si rychle na změnu zvykli. „Od uzavření pobočky České pošty u nádraží jsme ze strany občanů nezaznamenali žádné negativní reakce. Samozřejmě, že některým obyvatelům z této části města to využití poštovních služeb ztížilo. Ale na druhou stranu je nutné říct, že „hlavní“ pošta v centru města má dostatečnou kapacitu na to, aby i tyto občany bez komplikací obsloužila,“ konstatuje s tím, že uzavření jedné z poboček mohlo některé občany motivovat k využití distančních či elektronických služeb.

V Paďousích se záměr nevydařil

Budovu, kterou využívala pošta na Husově náměstí v Sezimově Ústí I, vlastní Římskokatolická farnost. Její administrátor, vikář Michal Pulec, uvádí, že prostory jsou zatím opuštěné. „Zájem měla knihovna a kulturní středisko, které si tu chtělo zřídit pobočku, ale nakonec to neschválilo zastupitelstvo, protože nebyl hotový projekt,“ naznačuje.

Zavírání pošt na Táborsku: To jsou prázdné vitríny i smutní zákazníci | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

A tak zůstává nemovitost prázdná. „Necháváme to ve stavu, v jakém to bylo. Po uzavření, jsme to pouze vyklidili. Aktuálně máme nějaké další zájemce, se kterými budeme jednat. Případné úpravy necháme na jejich potřebách a představách,“ uzavírá Pulec s tím, že jde spíše o kancelářské prostory než o interiér vhodný pro obchod.

Na jihu Čech loni pošta uzavřela celkem 14 poboček, nejvíce právě na Táborsku a přímo v krajské metropoli, Českých Budějovicích. Město Jindřichův Hradec se rozhodlo dvě pobočky na sídlišti Vajgar a Hvězdárna zachovat formou alternativy – tzv. pošty PartnerPlus.