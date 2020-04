Mezi Bílinou a Teplicemi vjel v osudný den podle tiskového mluvčího policie Daniela Vítka po 11. dopoledne nákladní vůz ze zatím neznámých důvodů do uzavřeného jízdního pruhu. „V tomto pruhu se pohybovali pracovníci opravující svodidla. Došlo ke střetu se čtyřmi osobami, následně řidič kamionu narazil do odstavené dodávky a dalšího nákladního auta,“ informoval.

Dlouhý rovný úsek

Úsek, na kterém došlo k nehodě je rovný, přehledný a před místem tragické události označený odpovídajícím dopravním značením a doplněný značkou povolené rychlosti na 50 kilometrů v hodině. „Na místě byl uzavřený levý jízdný pruh v obou směrech, všude blikaly světla a všichni zaměstnanci se na komunikaci pohybovali v reflexních vestách,“ popsal značení řidič, který komunikací projížděl v den nehody.

Tři ze čtyř

Jeden z mužů dle policie přímo na místě utrpěl zranění neslučitelná se smrtí. „Další dva muže se ani přes snahu záchranářů o resuscitaci nepodařilo zachránit a podlehli vážným zraněním, která při střetu utrpěli,“ doplnil policejní mluvčí Daniel Vítek.

Leží v Táboře

Jak sdělil mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník, čtvrtý pracovník utrpěl středně vážná zranění, v důsledku kterých ho záchranáři přepravili sanitním vozem do nemocnice v Ústí nad Labem. „Řidič kamionu byl následně také se zdravotními potížemi převezen do nemocnice,“ uvedl s tím, že v jeho případě šlo o traumatický šok. Toto sdělení potvrdil i mluvčí ústecké nemocnice Ivo Chrástecký s dovětkem, že ho Krajská zdravotní již předala do péče nemocnice v našem regionu. „Pacient byl již přeložen na ARO táborské nemocnice," uvedl.

Řidiče vyšetřují na svobodě

Policie Ústeckého kraje podle komisaře Daniela Vítka zahájila trestní stíhání řidiče nákladního vozidla. „Konkrétně pro trestné činy usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. Vyšetřován je na svobodě. Více informací k případu nebudeme s ohledem na probíhající vyšetřování a rovněž pozůstalé sdělovat,“ uzavřel.