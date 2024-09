V čem celosvětově známá soutěž Zrádci spočívá? Na hrad přijede skupina hráčů z různých částí republiky, aby se utkali o zlato. Mezi nimi jsou vždy zrádci, kteří se v noci schází a tajně jednoho konkurenta „zavraždí“. Přes den jsou naopak nenápadní a zapadají do kolektivu, rozhoduje šikovnost, dobře zvolená taktika, funguje ale i lest a zrada. Napínavou show s detektivními prvky navíc moderuje oblíbený herec Vojtěch Kotek, který ukáže úplně jinou tvář.

Kastelán se hodil k hradu

Petr Vojáček měl původně účinkovat v jiném zábavném pořadu TV Prima, ale shodou okolností se ocitl v unikátní reality show. „Původně mě chtěli jako tajného hosta do zábavného pořadu Inkognito kvůli mému povolání kastelána, ale pak mě oslovili, že by bylo lepší hrát ve Zrádcích na Křivoklátu,“ vysvětluje.

Zrádci jsou oblíbení ve Velké Británii, USA či Nizozemsku. „Mají neuvěřitelnou sledovanost, 83 procent. Předtím jsem něco samozřejmě viděl, ale jenom útržkovitě, žádnou strategii jsem si předem nechystal,“ popisuje.

Připravoval se hlavně z hlediska kondice. „Chtěl jsem si zlepšit fyzičku, běhal jsem až osm kilometrů a snažil jsem se pořádně cvičit, abych obstál v konkurenci mladších soupeřů,“ uvádí Petr Vojáček.

Kromě psychicky vypjaté označil Vojáček show za fyzicky náročnou. „Nesmím moc prozrazovat, ale řeknu vám, že i dvoumetroví chlapi tam pláčou. Byl to skutečně masakr,“ zmiňuje jihočeský účastník hry.

Po dvaceti letech oblékl sako

Natáčení se uskutečnilo letos na začátku roku a trvalo 14 dní. „Byli jsme ubytovaní v nejmenovaném penzionu, postarali se o nás úplně krásně,“ podotýká Vojáček.

Oblečení měli od režie doporučené, i proto ho lze vidět na začátku poněkud netradičně v „kvádru“. „Věděli jsme, co si máme vzít s sebou, ale měli tam obrovský šatník s garderobou. Tam nás vždy vybavili, protože tušili, jaké budou úkoly, akce a co se bude dít,“ naznačuje.

„Mě po dvaceti letech oblékli do saka, které jsem samozřejmě hned při první příležitosti sundal. Bohužel to bylo přání režiséra, abych působil jako kastelán váženě a věrohodně,“ směj se. Pak mu ale dovolili nosit „normální“ sportovní oblečení.

V prvním díle vystupuje jako věrný. „To je velká otázka, jestli vůbec zrádcem budu, nebo nebudu. Ale to vám říci nesmím,“ upozorňuje Vojáček.

| Video: Youtube

Nečekané setkání i zajímavá zákoutí hradu

Na otázku, jak mu sedl kolektiv, reaguje nadšeně. „Byla to skvělá parta, sešli se tam lidé pestrých profesí, všehochuť, vybrali to skvěle. Počínaje publicistou Honzou Tunou „Tuňákem“, přes policisty, jeden byl dokonce kouzelník. Pak s námi hrál například redaktor, modelka, youtuberka, dokonce jsem tam potkal vnučku svého bývalého společníka, Sarah, takže jsem zažil i milé setkání. Potkal jsem se tam s lidmi, co mají zájem o historii a myslím, že to bylo oboustranně přínosné,“ shrnuje.

Učarovalo mu i místo natáčení. „Křivoklát, to je prostě nádherný hrad, ve srovnáním s Brandlínem opravdu něco neuvěřitelného. V rámci natáčení jsme se podívali i na místa, kam běžný návštěvník nesmí, do různých komnat a třeba i sklepení. Skutečně to byl zážitek a mám na co vzpomínat, akorát tam bylo dost chladno, protože se točilo v zimě,“ zmiňuje Petr Vojáček.

Z účinkujících se stala dobrá parta. „Vznikla nová přátelství, myslím, že jsme si to užili. Chystáme setkání na Brandlíně, až se série odvysílá. Chceme to u mě završit,“ těší se Petr Vojáček, že pohostí soupeře.

Zrádci jsou v současné době nejúspěšnějším novým formátem, který je postupně uváděn na většině světových trhů. Základním princem pořadu je zábavná hra Městečko Palermo usíná, která se dočkala obliby. Princip hry je jednoduchý – skupiny soutěžících plní různé úkoly, ale zásadní je, že každou noc zrádci útočí a jednoho účastníka ze hry vyřadí. Zbylí účastníci mohou domnělého zrádce odhalit prostřednictvím hlasování a pokud se trefí, vyloučit ho. Celou dobu divák sleduje klasickou detektivní zápletku – kdo vyhraje? Dobro, nebo zlo? Věrní, nebo zrádci?

Úžasná lokalita i perfektní moderátor

Jedná se nejen o skvostnou psychologickou, ale i fyzicky náročnou soutěž. Obrovskou přidanou hodnotou je lokalita, kde se Zrádci natáčeli, tedy nádherný hrad Křivoklát. Zrádce uvádí skvělý herec Vojtěch Kotek, kterého diváci uvidí v překvapivé roli. „Ta show je prostě boží! Líbí se mi celý ten set-up, vždy jsem se těšil a byl zvědavý, co se vlastně stane. Je to hra, kterou musí aktéři hrát. Musí být navíc natolik chytří, aby ji hráli dobře. Strašně mě bavilo se na to koukat, bylo to vzrušující,“ podotýká Vojtěch Kotek.

Radost ze vzniku pořadu má i programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek. „Mám obrovskou radost, že se nám podařilo vyrobit pořad, který tady doposud nebyl. Zrádci jsou propracovaná reality hra od samého začátku až do konce. Diváci budou naprosto šokovaní z toho, co uvidí,“ tvrdí Ruzek.

Televize Prima touto hrou navazuje na další své úspěšné formáty, diváci tak mají možnost sledovat známé i neznámé osobnosti v netradičních situacích. Od Zrádců si produkce slibuje rekordní sledovanost podobně jako v mnoha dalších zemích světa.