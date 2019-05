Zdeněk Legát je elektrikář se srdcem punkera, také zpívá v kapele The Two Eggs a propadl novému koníčku. Jsou to kola, ale ne ledajaká, vytuněné biky.

S přáteli se sdružuje v jednom z prvních klubů, který u nás vznikl, Punk Beer Bastards Bicycle Club Soběslav. Mají vlastní logo, výšivky i placky a přes sociální sítě spřízněné duše napříč celou Evropou a dokonce až v Americe.

Začalo to v podstatě před dvěma lety prvním výletem do Ostravy, kde se setkávají členové československého klubu Knights on Wheels – KOW BC. „Přivedl mě k tomu kamarád, který už se skládání kol nějakou chvíli věnoval. Mě se to zalíbilo, a tak jsem se k němu s dalšími kluky přidal,“ nastínil začátky netypické záliby. Inspiraci čerpají třeba na internetu. Podle něj stačilo dělat jen, co je baví a díky tomu je teď znají lidé z celého světa.

Na ostravském srazu zjistili, že spousta rámů je ze sériové výroby a dají se objednat. „Tam jsem si v podstatě vyhlídl i svůj současný rám,“ upozornil.

Je to taková komunita lidí, kteří vyznávají podobný životní styl. Motor však k zážitku nepotřebují. „Motor nás neláká, to už by nebylo ono. Rádi šlapeme a kocháme se přírodou,“ osvětlil. Na srazech bikerů navíc bývají zpestřením tzv. pivní zastávky a to je to, co účastníky baví. Nevázaná jízda a pohoda.

SVĚTOVÝ FENOMÉN

Po celém světě existují klubu v podstatě obdobné jako motorkářské. „Podobně jako oni máme i funkce jako zakladatel, prezident a další. Chceme udělat i hodnostní nášivky pro členy. Pořádáme projížďky, srazy a podobné akce,“ rozebral do detailů. Kontakty se jim podařilo navázat po celé Evropě. „Píšeme si s lidmi z Lipska, Španělska, Slovinska, Polska, Skotska, Francie nebo Německa. Nášivky jsme si vyměnili třeba s bikery až z Ameriky,“ vyjmenoval.

Kolébkou zrodu nemohou být jiné země než Belgie a Holandsko, které jsou cyklisty velmi oblíbené. „Nejznámější klub v Holandsku se jmenuje Chopaderos Outlaw Bicycle Club,“ dodal.

Kolům takového typu se říká cruiser. Od března mají soběslavští Bastardi dokonce vlastní dílnu, kde se zálibě věnují. „Je to za Hvížďalkou, jsme tam v nájmu,“ vysvětlil.

Klub začínají uznávat i v zahraničí. Nyní už má několik stovek fanoušků na facebooku. „Máme vlastní stránky na sociální síti, lidé se nám ozývají a komunikujeme. Jiný takto aktivní klub jsme v Čechách nenašli, jsou lidi a kola, ale spíše jednotlivci, kteří se tak často jako my nesdružují. My se snažíme něco pořád páchat a tvořit, aby se o nás vědělo,“ vypíchl aktivitu.

NA POHODOVÉ VYJÍŽĎKY

Jsou lidé, kteří soustruží vidle a svařují rámy vlastnoručně. Průměrného cruisera si postavíte za 15 až 20 tisíc korun. Není to však kolo na rychlost, spíše na relaxační vyjížďky.

Na cruiseru nemá člověk úplně napnuté nohy jako na klasickém silničním kole. „Je to bike pro nadšence, které to baví. Šlapání je hodně o zvyku. V dubnu už jsem absolvoval třeba tři cesty do Tábora,“ pochlubil se Zdeněk Legát.

Konstrukčně se kolo liší třeba delším řetězem, stylovými řidítky a širokými gumami. „S klukama z klubu jsme se zúčastnili i soběslavské cyklistické novoroční vyjížďky. Lidé moc nevěřili, že to na cruiserech dáme. Všeobecně panuje domněnka, že se na nich nedá jezdit, že to máme jen z „machroviny“ a jezdíme jen z domova do hospody, ale to není pravda,“ vysvětlil.

Není to jen zábava pro kluky, na cruiserech jezdí i holky!

PLÁNY DO BUDOUCNOSTI

Časem by si chtěli pořídit dodávku a jezdit na srazy třeba do zahraničí. „Sníme o dovolené třeba ve Španělku, kde by se nás ujal místní madridský klub Psyko bike, jsou to fajn lidi,“ pochválil další spřátelený zahraniční klub.

Punk Beer Bastards Bicycle Club Soběslav je cyklistický klub, ve kterém se jeho členové věnují úpravám a stavbám rámů kol ve stylu old bike, chopper, lowrider, custom, renovacím rámů, ale i celých kol a veteránů.

Pořádají každoročně sraz a celoročně vyjížďky a další akce.

VZÁCNÉ SUVENÝRY

Na dálku mění s ostatními také výšivky a placky, z takového suvenýru mají pak i větší radost. „Je super, že na světě jsou podobní blázni jako my. Vyměněné nášivky a placky mají pro nás větší hodnotu, než když bychom si je koupili,“ upozornil.

CHYSTAJÍ SRAZ

Letos se v pořadí potřetí setkají v kempu Pohoda v Roudné. „Vychází to na třetí víkend v červnu,“ upřesnil termín srazu.

V pátek se ubytují na chatkách u pískovny a vyrazí na kolech třeba do Soběslavi. Večer posedí u ohně a na sobotu chystají změnu ze zaběhlého programu. „Loni jsme účastníky vzali do Tábora, letos jim chceme ukázat Veselí nad Lužnicí. Věřím, že bikery zaujme soutěž o nejhezčí veselé kolo,“ vysvětlil. V Roudné budou od pátku 14. června do neděle 16. června. Na silnici je určitě nepřehlédnete, návštěvě veřejnosti se rozhodně nebrání.

DOBRÝ SKUTEK

Při loňském srazu dokonce udělali moc hezké gesto. „Přihodilo se nám nevšední setkání. Po pískovně jezdily děti na šlapadlech a pořád jakoby pokukovaly po našich kolech. Zakladatel klubu neváhal a jedno kolo jim půjčil,“ osvětlil.

Posléze však zjistili, že to nejsou obyčejné děti na výletě. „Potom přišel vychovatel a řekl nám, že jsou z Dětského domova v Radeníně. Tak jsme jim to kolo nakonec darovali. Byla to taková spontánní akce a děti z toho měly obrovskou radost, ani to nikdo nevyfotil, což nás trochu mrzí,“ uzavřel vyprávění.