V Budějovicích se se zpěvákem vídal často současný senátor Ladislav Faktor, Petra Muka znal již v době před sametovou revolucí. „U mě ve sklepě jsme točili první desku Oceánu a byl to obrovský zážitek. Kromě toho jsme byli kamarádi a Petr byl skutečně fajn člověk, byla s ním sranda. Pamatuji si, jak ho kousl náš pes. Nic mu neudělal, ale měli jsme tenkrát bloodhounda a ten si na něho zasedl. Petr před ním upaloval, protože se ho bál. Pes si chtěl hrát…,“ zavzpomínal.

Petr Muk se narodil 4. února 1965 v Českém Krumlově, zesnul 24. května 2010 v Praze. Proslavil se v kapelách Oceán a Shalom. Nazpíval hity Stín katedrál či Bonsoir, mademoiselle Paris. Zůstaly po něm více než dvě stovky nahrávek, kolem dvacítky studiových, živých i kompilačních alb, řada hitů. Slabost měl pro Č. Krumlov, Lipno či České Budějovice, ale také pro Tábor, kde našel přátelské agenturní zázemí.

Se zpěvákem se seznámil v krajském městě přes muziku v roce 1986. „V Budějovicích jsme se vídali od začátku, co jsme začali společně točit v Českém rozhlase a potom u mě ve studiu,“ připomíná s tím, že zpěvák odešel později do Prahy. „Stýkali jsme se, i když byl Petr už v Praze. Já si jeho hudbu pouštět nemusím, protože ji vysíláme, tak si ho připomínám z rádia. Nedávno jsem hrál s kapelou Oceán v MC Fabrika v Budějovicích a tam jsem zahrál jednu píseň se zpěvačkou Jitkou Charvátovou, která Petra Muka zastupuje v kapele. Takže jsem si zpěváka připomněl osobně i na klavír,“ říká. Jako největší zpěvákův hit vnímá píseň Ráchel. „Tu považuji za stěžejní věc. A myslím si, že tahle píseň se zaryla do duší všech lidí. Na Petra nikdy nezapomenu, protože to byl opravdu bezvadný kluk,“ dodává.

Na hvězdu české popové scény vzpomíná dnes i dramaturg opery Jihočeského divadla František Řihout. „Petr Muk znamenal pro mě vždy univerzální hlas. A univerzální hlas jde napříč žánry, takže i když se Petr Muk s operou neprotkl, tak kdo ví, kdyby mu to osud dopřál… Všechny písně spojené s hudební formací Shalom se mi vždy líbily, protože naše děti v době dospívání tuto hudbu poslouchaly, a tím ta hudba na mě doléhala.“