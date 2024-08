Informoval o tom mluvčí zoo Filip Sušanka. "Vydává hlasité charakteristické zvuky, a protože si silně brání své teritorium, považují ho někteří lidé za skvělé hlídače. Mnozí v nich ale vidí spíše nafoukané manekýny, kteří se jen předvádí. Ne nadarmo symbolizují pýchu a přepych. Jsou ale spojování také s nesmrtelností a rájem. Možná právě proto si je za své národní zvíře zvolila lidnatá Indie a je i výrazným prvkem nového loga Opavy," naznačuje vlastnosti pávů mluvčí Sušanka.

Jak připomíná ředitel zoo Evžen Korec, v Táboře jsou sice zaměřeni hlavně na chov ohrožených zvířat, ale to neznamená, že zde lidé nenajdou i jiné zvířecí druhy. "Jsem rád, že návštěvníci nově uvidí i překrásně zbarvené pávy, kteří budou jistě ozdobou nejedné fotky. Aktuálně máme skupinu tří pávů – jednoho samce a dvě samice, ale to už brzo platit nebude. Jedna ze samic totiž zrovna sedí na vejcích, takže každým dnem čekáme na nové přírůstky. Do budoucna bychom chtěli paví hejno ještě více rozšířit “ říká.

Páv korunkatý chovaný v ZOO Tábor pochází z Indie a Srí Lanky, kde se nejvíce zdržuje v listnatých lesích, křovinách i travnatých prostorech. Už po staletí se chovají v zámeckých parcích a zahradách, do Evropy se dostal už ve starověku.

"Jde o ptáky s výrazným pohlavním dimorfismem. Samec má hlavu, krk a břicho modré, peří na zádech je zelenohnědé a křídla jsou hnědá černě pruhovaná. Prodloužené vrchní ocasní krovky tvoří takzvanou vlečku, na konci každého pera vlečky se nachází takzvané paví oko. Samci díky této vlečce mohou měřit až dva metry a využívají hlavně při dvoření se samicím. Samice jsou zbarveny hnědošedě jen krk je nazelenalý. Samci i samice mají na hlavě až několikacentimetrovou korunku," přibližuje opeřené krasavce mluvčí zoo.