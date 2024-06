Jak informoval mluvčí táborské zoo Filip Sušanka, jejich jména opět vyberou příznivci zoo na facebookovém profilu. Podmínkou podle něho je, že jméno musí začínat na slabiku "Ta".

„V naší zoo jsme od roku 2016 odchovali už třináct mláďat zubra evropského, z nichž některá jsme už vypustili do vybraných rozlehlých přírodních rezervací u nás i jinde v Evropě. Zatím posledními přírůstky jsou dvě samice, které se narodily Normě a Uselině. Otcem je v obou případech samec Poczekaj. Jde o další milník našeho stěžejního programu reintrodukce, tedy návratu zubra evropského do české i evropské přírody, což je klíčový program zoologické zahrady Tábor. Naplňujeme tím i naše hlavní poslání, tedy ochranu ohrožených druhů zvířat,“ říká ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

Zubři Tajfun a Tatranka z táborské zoo odjíždějí do nového domova v Srbsku

Program reintrodukce zubra evropského je stěžejním záchovným programem táborské zoologické zahrady. Od roku 2016, kdy sestavila chovné stádo, odchovala už 13 mláďat. Od té doby už do přírodních rezervací v Česku i v Evropě táborská zoo vypustila několik zvířat. Tara v roce 2021 rozšířila stádo v Milovicích, jen o pár týdnů později nalezla nový domov v polské zoologické zahradě v Poznani zubřice Taura. Loni na jaře tehdy tříletý Taran zamířil do vyhledávané francouzské zubří rezervace Réserve des bisons d'Europe u města Sainte-Eulalie. K zatím poslednímu transportu došlo teprve před nedávnem. Na začátku letošního června dorazili Zubři Tajfun a Tatranka do národního parku Fruška Gora v Srbsku, kde mají geneticky obohatit tamní stádo.