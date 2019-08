Ještě za šera mohou návštěvníci sledovat například mladého makaka jávského s příznačným jménem Vichr, kterým zrovna „cloumá puberta“, a tak ve svém výběhu občas lítá sem a tam a předvádí málem kaskadérské kousky.

PAPOUŠCI JSOU SLYŠET

To už ale zní od prostorných voliér netrpělivý pokřik papoušků. V ojedinělé kolekci vzácných druhů na sebe upoutá pozornost především ara zelenokřídlý. „Je to druhý největší papoušek na světě, rozpětí křídel dosahuje až 125 centimetrů,“ popisuje druh ředitel Zoo Tábor Evžen Korec.

Ovšem co do hlasitosti skřeků ary možná překřičí vzácný kakadu molucký, který je na seznamu zvlášť ohrožených zvířat a v přírodě žije volně pouze na Moluckých ostrovech v Indonésii. A ten táborský, jako kdyby chtěl zasahovat ošetřovatelce do odborného výkladu, snaží se upoutat na sebe pozornost opakováním zvuků znějících jako Arrra-arrra. Nebo že by ji snad chtěl překřičet svým vlastním odborným výkladem o papoušcích ara, jejichž pestrobarevné peří lidé právě obdivují?

ŠELMY SE POHYBUJÍ POTICHU

Vzápětí se ale stmívá a návštěvníci se dostávají do té části zahrady, kde číhá to správné noční dobrodružství nejen se šelmami. Ve výbězích se pohybují neslyšně i za naprosté tmy, a tak občas někoho zaskočí, když se nebezpečná šelma vztyčí v celé své kráse jen pár kroků od nich. A kdyby snad v tu chvíli někomu ještě nenaskočila husí kůže, bude mít ve večerní zoo příležitostí dost a dost. Například táhlé vytí čtveřice vlků arktických nebo řev lvů pustinných se za tmy postará o „pralinky“ na lidské kůži naprosto spolehlivě.

To a ještě mnoho dalších neobvyklých zážitků si může odnést každý z několik desítek účastníků večerní prohlídky zoologické zahrady. A protože je o tyto akce provázené odborným výkladem o jednotlivých zvířatech velký zájem, musí se návštěvníci nejprve zaregistrovat na webu zootabor.eu/vecerni-prohlidka. Sraz přihlášených je ve 21 hodin u hlavního vchodu do zoo, platí se obvyklé vstupné. A každému z účastníků se rozhodně bude hodit baterka, aby v noci dobře viděl na cestu.