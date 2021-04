V Táboře probíhají středeční trhy na Žižkově náměstí. Plocha náměstí je otevřený veřejně přístupný prostor, na který dle stávající platné úpravy mohou vjíždět i auta. Má celkem 13 přístupových míst. Může na něj, kdokoli si vzpomene, vstoupit nebo přes něj projít. Na rozdíl od některých jiných měst město Tábor není organizátorem trhů, ale podle tržního řádu na určitých místech ve městě umožňuje provoz trhů a na některých z nich vyřizuje za trhovce zábor místní komunikace. Tak je to i na Žižkově náměstí.

Tradice středečních trhů „pod Žižkou“ je už téměř legendární a není snad v Táboře člověka včetně politiků a úředníků, kdo by „jarmark“ neměl v oblibě. Proto se snažíme vymyslet se zástupci Odboru financí, krizovým manažerem, tajemníkem úřadu, Odborem dopravy i městskou policií, jak by mohl fungovat i za aktuálních nařízení. Ta předepisují na podobných akcích 1 člověka na 15 m2. Táborské Žižkovo náměstí má ve své vnitřní části, kde trhy konají, 1500 m2. Tedy když od 100 osob, které se trhu mohou zúčastnit, odečteme 20 – 30 trhovců a obslužného personálu, a dostaneme dejme tomu 75 lidí, kteří si mohou na trhy dojít nakoupit. Ve špičce středečního prodejního rána se na trzích obvykle pohybuje přes 300 návštěvníků, tedy čtyřnásobek. Zatím neumíme najít systém, jak je regulovat, kontrolovat. I když nasadíme tři dvoučlenné hlídky městské policie ve službě a požádáme o pomoc policii státní, těžko si představit způsob, jakým poetický jarní nákup občanům znechutíme. A to opravdu při tak svobodomyslném počínání, jako je pohodový nákup pod širým nebem, opravdu nechceme dopustit.

Když zase omezíme kvůli rozestupům počet stánků, jistě nepřijde méně kupujících, spíše se budou koncentrovat u zbylých prodejců. Snažíme se vymyslet i způsob vynětí ze záboru místní komunikace, kde je délka správního řízení 30 dnů. To by pak s prodejcem mohla být uzavřena nájemní smlouva a na dodržování opatření by si dohlížel sám. A nesl i odpovědnost na případná porušení, kde je sankce aktuálně stanovena až na obří 3 mil. Kč. Je otázka, zda by někdo tohle riziko podstupoval.

Jak je nám líto, že to tuto středu 14. dubna 2021 fakt neumíme při dodržení všeho trhy uspořádat, tak se budeme snažit zkusit je připravit na další týden nebo najdeme úplně nový systém. Třeba se i pozmění vládní nařízení. Zatím si o nich můžeme myslet cokoli, ale veřejná instituce je musí stejně jako každý jiný dodržovat a nejdůležitějším hlediskem je pro nás stále bezpečnost lidí.