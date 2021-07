Dvě uštknutí zmijí během pouhých několika hodin evidují záchranáři na Šumavě. V úterý odpoledne zaútočili jedovatí hadi na Modravsku na malé dítě a mladou ženu. Oba byli převezeni do nemocnice, jejich stav ale nebyl vážný.

Zmije obecná. Ilustrační foto | Foto: Stanislav Němec

V prvním případě napadl had sedmileté dítě u jednoho z tamních penzionů. Uštkl ho do prstu. „Rodiče to viděli, potvrzují, že šlo skutečně o zmiji. Zavolali záchrannou službu, transport do prachatické nemocnice se obešel bez komplikací,“ popsala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Doplnila, že sanitka musela vyjet i pro třiadvacetiletou ženu, která byla uštknuta do kotníku, když v trávě u silnice na plaza šlápla. Podle informací Deníku její tvrzení, že poznala zmiji, potvrzovaly charakteristické znaky pro uštknutí tímto hadem. „Byla transportována na internu do Sušice,“ doplnila Svobodová.