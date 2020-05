Miloslav Širůček (tehdy 25 let) z Tučap zastřelil 22. listopadu 2004 v podvečer v rodinném domě revolverem svého otce postupně oba rodiče a mladšího bratra. Namluvil sousedům, že rodiče měli autonehodu a jsou v nemocnici. Těla byla objevena po třech dnech, zbraň později v horusickém rybníce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston

K činu se Širůček policii doznal. Před senátem táborského krajského soudu v dubnu 2005 ale tvrdil, že zabil jen v sebeobraně bratra, který prý usmrtil rodiče. Když se ten den vrátil domů, střetli se v kotelně. „Praštil jsem ho lopatou. Běžel jsem nahoru a viděl jsem otce s uvázanou igelitovou taškou na hlavě ležet u skříně. Mrtvá matka ležela v obýváku s provazem kolem krku. Letěl jsem zpátky do kotelny, vytrhl bratrovi zbraň z ruky a střelil ho do hlavy. Pak jsem ho škrtil šusťáky, jak to on udělal mamce," vypověděl obžalovaný. "Neexistuje důvod, pro který bych popravil své rodiče. Je to nejhorší zločin, kterého bych se nedopustil ani v nejhorších představách," tvrdil. Tělo bratra zahrabal do uhlí. Z domu odnesl 30 000 korun a všechny mobily.