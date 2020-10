Tenhle příběh poprvé popsal v Jihočeské pravdě Rudolf Píha 13. února 1987 pod titulkem Otazníky i vykřičník neuvěřitelného činu. "Proč mladík, kterému bude v březnu devatenáct let, přelezl mříž a sjel do uzavřené části hradního příkopu, kterou obývají medvědi?" ptal se v úvodu.

Medvědi na zámku v Českém Krumlově. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

Je to příběh Libora J. z Třebíče. Tehdy přijel do Českého Krumlova s Pavlem K. na návštěvu Pavlova bratra, který tu byl na vojně. Důkladně popili, při "prohlídce" zámku odpoledne leccos poničili, a cestou zpátky se Libor vydal do příkopu… (V jeho báglu pak našli knížku o Tarzanovi; že by si na něho chtěl hrát? poznamenal Píha.)