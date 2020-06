Tou mrtvou byla jeho družka. V krvi měla 1,66 promile, obviněný podle zpětného propočtu v době skutku 2,75-3,05 promile.

V prosinci se jako obviněný, stíhaný s obžalobou z vraždy na svobodě, na předvolání k hlavnímu líčení u Krajského soudu v Č. Budějovicích nedostavil. Hlídka policie ho operativně dopravila z jednoho píseckého bufetu. Využil svého práva a odmítl vypovídat.

V přípravném řízení uvedl, že se jako vdovec se dvěma syny seznámil v létě 1999 s paní O. Patnáctého ledna dostal důchod, večer usnul u televize a ráno byla žena pryč. Večer se pustil do krájení sádla; popíjel k tomu pivo. Když se družka opilá vrátila, začali se hádat. "Řekl jsem jí, že ráno potáhne," uvedl vyšetřovateli. "Najednou jsem viděl, že stojí vedle mne a drží v ruce nůž. Máchla proti mně, já jí ruku srazil, dvanáct let jsem šermoval. Nůž jí vypadl, já jej vzal a píchnul jsem ho do ní, snad v pudu sebezáchovy. Měl jsem strach, že mě bodne, byla agresivní. Pak najednou padla na zem. Já stál, koukal na to a brečel, viděl jsem před sebou mrtvou ženskou. Pak jsem uklidil kuchyňskou linku, umyl nádobí i ten nůž, chvíli jsem seděl v obýváku a rozhodl se, že to oznámím."

Později tvrdil, že družčinu ruku s nožem v obraně vykroutil proti jejímu tělu. To ale vyloučili znalci z povahy rány vedené shora dolů.

Dlouhodobé hádky

Sousedi hovořili o opakovaném křiku z bytu, muž bydlící nad nimi volal prý snad dvacetkrát, třicetkrát strážníky, někdy dvakrát za noc, hádky byly po celé měsíce na denním pořádku, slýchal i výhrůžky: Já tě zabiju . .. Řešili je na domovní schůzi, stěžovali si na družstvu, všechno marně.

U soudu vypovídali strážníci, které přivolal soused kolem 02.30 kritické noci. Věc skončila domluvou. V bytě byli také synové obviněného. Jeden vypověděl, že ho otec probudil. "Přišel úplně v klidu a řekl: Já ji zabil a jdu se udat. Já byl tak ospalý, že jsem z pokojíčku nikam nešel a kouřil jsem tam až do příjezdu policie," říkal svědek.

Státní zástupce v závěrečné řeči zdůraznil četnost zraňujících útoků obžalovaného různé intenzity. "Útočil až v momentu, kdy ohrožen nebyl - jediný nůž v akci držel v ruce on," uvedl. Obhájce řekl: "Neřešil problémy nejlepším způsobem, když sáhl po alkoholu, ale není chladnokrevný vrah, který by trestný čin plánoval,který by měl k němu motivaci, zahlazoval po něm stopy. Při osudném jednání reagoval v afektu po prudké hádce: můžeme mu věřit, že se podnapilá družka chovala agresivně," řekl obhájce.

Krajský soud Robertu N. vyměřil jedenáct roků odnětí svobody ve věznici s ostrahou, tedy v mírnějším typu. "Vnímáme osobní potíže, svízele, ale jakkoliv jste prožíval zátěžovou situaci, nebyl jste sám - kolik je vdovců s nedospělými dětmi, kolik nástrah prožíváme, nebo kolik jich na nás čeká," řekl předseda senátu v odůvodnění. "Byl jste strůjcem svého života, mohl jste si jej upravit jako tisíce jiných lidí, ale vy jste sáhl po špatné pomoci - po láhvi . . ." Vrchní soud v Praze mu ubral jeden rok. V září 2010 byl N. z výkonu trestu podmíněně propuštěn.