Byli obžalováni z napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky.

Anna Z. tvrdila, že pana Bronislava k podpisu otcovství nenaváděla. Znala ho dlouho, byl bezdomovec, sbírala pro něho staré šaty apod. Nabídla mu práci - posekat zahradu, zvala ho na jídlo, občas mu půjčila peníze a on je vracel. S Irynou se setkala asi rok před událostí. Měla dělat přijímačky na školu v Českém Krumlově, neuměla česky, a protože ona je původně učitelkou, věnovala se jí.

Natálie S. uvedla, že paní Annu zná dlouho a Iryna že u ní bydlela. O jejím těhotenství se dozvěděla až od jejích rodičů. Na jejich žádost také onoho 23. května jela na magistrát tlumočit a Bronislava potkala až tam. Druhý den ji prý žádal o pomoc, tak mu dala čtyři tisíce a dvě stravenky. Potkala se s ním ještě u notáře, k potvrzení jeho totožnosti, aby dítě mohlo vycestovat.

Pan Bronislav v přípravném řízení řekl, že ho paní Anna Z. požádala, aby prohlásil, že je otcem nějakého dítěte mladé matky. Ujistila ho, že to pro něho nebude mít žádné důsledky, že maminka jen potřebuje s děckem vycestovat. Slibovala, že za to něco dostane, a on si prý myslel, že mu chtějí vypomoci v tíživé situaci. Po podpisu převzal na parkovišti před radnicí od ženy, která byla při jednání (Natálie), 10 000 korun. Když pak ležel v nemocnici, přinesla mu matka Iryny postupně celkem 8000 korun - o nic ji nežádal, dala mu je sama od sebe. Jaký dokument na magistrátu podepsal, mu vysvětlili až později advokáti a cizinecká policie.

Pan Bronislav byl za tento skutek odsouzen ke třem měsícům podmíněně na rok. V samostatném hlavním líčení s Annou Z. a Natálií S. soud rozhodnutí opřel o opakovanou a přesvědčivou výpověď pana Bronislava, v tomto řízení jako svědka.

Uzavřel, že obviněné společně zorganizovaly pomoc Iryně k neoprávněnému pobytu. Využily neutěšených majetkových poměrů pana Bronislava a ten se za příslib odměny na souhlasném prohlášení otcovství podílel. Uznal je vinnými žalovaným skutkem a vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno jejich vlastní obohacení, jim uložil tresty na samé spodní hranici - Anně Z. půl roku podmíněně na 18 měsíců, Natálii čtyři měsíce na stejnou zkušební dobu.

Obžalované se odvolaly. Zpochybňovaly věrohodnost pana Bronislava, poukazovaly na jeho opakované hospitalizace v psychiatrické léčebně. Paní Natálie prý řešila s rodinou potřebu uvedení otcovství v dokladech dítěte, aby mohlo vycestovat do Běloruska. Tím ještě nenapomáhala jeho matce k neoprávněnému pobytu v ČR, s její pozdější žádostí o povolení neměla nic společného, tvrdí.

Krajský soud rozsudek prvního stupně zrušil a věc mu vrátil, aby se kromě jiného vypořádal s otázkou vědomosti obžalovaných o tom, že Bronislav J. není otcem dítěte. Jakto dopadlo, nevíme.

Ale přejme těm nešťastníkům klid, hlavně tomu malému, který za nic rozhodně nemůže…