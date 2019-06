Jižní Čechy – Na natáčení nové pohádky Zdeňka Trošky Zakleté pírko se herečky Šárka Vaculíková a Lucie Polišenská setkaly poprvé. „A sedly jsme si do kapsy,“ směje se Lucie Polišenská.

Ta hraje v pohádce Báju a Šárka Vaculíková její sestru Áju. Společně trápí tu nejmladší, hlavní hrdinku Aninku, kterou ztvárňuje Anastasia Chocholatá. „Jsme komediálně zlé a ona je ta chudinka,“ vysvětluje Šárka Vaculíková a její kolegyně vtipkuje: „Kůže líná!“ Jak vlastně sestře ubližují? „Klasika, vždycky tam musí být jedna šikanovaná, aby mohla jít někoho zachránit do světa,“ krčí rameny Lucie Polišenská. Ája a Bája totiž chtějí být princezny a jejich sestřička jim musí sloužit. Jak to s nimi dopadne, nebude prý žádné překvapení. „Když se o sebe musí starat, je to katastrofální,“ prozrazuje představitelka Báji.