Žižkův palcát možná k lidem promluví

Tábor - S novou fasádou hotelu Palcát se z vězení reklam dostane i symbol husitských válek – středověká zbraň palcát.

Palcát uvězněný v reklamách.Foto: Deník/Alena Šatrová

Když hotel získal Jiří Jeníček, v roce 2013 jej k nelibosti některých občanů obehnal reklamní plochou.

Již tehdy ale ujišťoval, že jednou monument opět bude tvořit součást hotelu jako od doby jeho otevření v roce 1978. Někteří hoteloví hosté komunistické dílo podle něj kritizovali.

V současné době je už hotel obehnán lešením a dělníci pracují na nové fasádě, brzy se tak dostane i na Žižkovu zbraň. Jiří Jeníček naznačil, že ji chtějí nasvítit a možná o víkendech k lidem i promluví: o historii a osobnostech spojených s Táborem. Ozvat by se tak mohl mistr Jan Hus nebo hejtman Žižka a další.

„Chceme palcátu dát příběh, teď řešíme s produkční agenturou, která ho namluví. Není to ale jednoduché, k záměru se musí vyjadřovat jak památkáři, tak například i sousedé. Aby nikoho neoslňovala světla nebo nerušil noční klid,“ říká majitel hotelu s tím, že pak zmizí i reklamní poutače.

U fasády hotelu i obnovy palcátu musejí pamatovat na autorská práva. Například získat souhlas se změnou barvy zdí od tehdejších architektů. V pátrání po nich pomohli studenti.

S investicí do obvodových zdí hotelu připravuje investor i obnovu prostoru kolem budovy. Jak naznačil, architekt připravuje návrh uspořádání zeleně a vyloučen není ani prvek tekoucí vody. Hotel zřejmě dostane ještě druhou předzahrádku. Část by byla provedena jako zimní zahrada a vytlačila by zaparkovaná auta z chodníku. Jiří Jeníček ale nepočítá, že prostranství hotelu zůstane zcela bez reklam. Plochy potřebuje pro prezentaci hotelových služeb, ale jsou také přínosem do rozpočtu. V návrhu je však velká obrazovka, která by oslovovala lidi na chodníku.