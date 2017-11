Získá Petra Plemlová další titul do Tábora?

Tábor - Firma Petry Plemlové získala minulý měsíc ocenění Firma Jihočeského kraje 2017. Teď ji čeká celorepublikový souboj.

Podnikatelka Petra Plemlová začínala s šitím doma na koleni, pak jí hodně pomohl e-shop.Foto: David Peltán

Jako výrobce dětského oblečení a látkových plen získala Petra Plemlová svou věrnou klientelu. „Až sedmdesát procent zákaznic se vrací pravidelně,“ raduje se. V soutěži Vodafone Firma roku 2017 ji již brzy čeká rozhodující klání na Žofíně. Konat se bude šestého prosince.



Pokud uspěje, naváže na skvělý úspěch Rehany Ježkové, která podniká rovněž v Táboře a dokonce v podobném oboru.

Také to jsou dobré kamarádky. Živnostnicí roku se Rehana Ježková stala před dvěma lety díky své módě pro maminky, které chtějí nosit miminko na prsou. A navázala by i na Petru Kovandovou, majitelku táborského Muzea čokolády a marcipánu. Tu zdobí titul Podnikatelka 2012.



„Jasně, že jsem nervózní, na Žofíně budu ve společnosti miliardářských gigantů. Čtyři dny jsem pracovala na své prezentaci, která obsahuje hodně videí. Snad se bude líbit a neudělám Táboru ostudu,“ řekla o přípravě na Žofín dvaatřicetiletá podnikatelka.



Petra Plemlová za pouhé čtyři roky vybudovala úspěšnou firmu Unuodesign, v níž zaměstnává čtyři desítky žen. Především maminky s více dětmi a samoživitelky. Přesně tak totiž svůj byznys začínala.



Její začátky nepatřily k nejjednodušším: na startu podnikání zůstala sama se čtyřmi dětmi, nejstarší má patnáctiletou dceru, a zásobou látek, které jí její psychicky nemocný manžel polil savem a olejem.



Přesto se nevzdala a výsledkem je firma se čtyřiceti zaměstnanci, jež letos zvítězila v soutěži Jihočeská firma roku. „Byly to krušné začátky. Na každém koleni jsem uspávala jedno dítě a na klíně mi ležel notebook. Pracovala jsem, a vlastně stále pracuji, v průměru třináct až patnáct hodin denně. Jasně, jsou chvíle, kdy si člověk říká, jestli se na to nevykašle. Ale stejně bych neměnila,“ připouští mladá podnikatelka, jež se zabývá výrobou i prodejem látek, dětského oblečení a například i šitím látkových plen a vlastní i dva e-shopy.



Původně pochází z Krnova, do Tábora se přistěhovala před dvěma lety z Prahy. Tehdy také spustila svůj první e-shop, jenž jí s rozjezdem velmi pomohl.



„Zpočátku jsem začínala doslova z obýváku. První výrobky se mi podařilo prodat díky portálu Fler,“ říká podnikatelka, jejíž firmy dnes vytváří měsíční obrat kolem tří milionů korun.