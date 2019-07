Hlavním cílem podle ředitele táborských profesionálních hasičů Petra Hojsáka bylo procvičit řízení zásahu, záchranu a evakuaci osob a koordinaci složek IZS při události spojené s únikem nebezpečné látky. "Do cvičení se zapojily profesionální jednotky ze stanic Tábor a Soběslav, dobrovolná jednotka města Tábor, Zdravotní záchranná služba Tábor, Policie Tábor, Městská policie Tábor, orgány samosprávy a také zaměstnanci zimního stadionu," upřesnil.

Cvičení mělo jasný scénář: V prostoru ledové plochy, pod kterým vede podzemní kanálové čpavkové potrubí, došlo při pravidelné kontrole zaměstnancem strojovny k technické závadě na jednom z rozvodů a k úniku kapalného čpavku do kanálového prostoru. "Odpařující se čpavek částečně pronikl do prostoru ledové plochy s deseti sportovci a na hlediště, kde v tu dobu bylo asi padesát návštěvníků. Ředěné páry čpavku se navíc dále šířily vlivem větru do městské zástavby," dodala další podrobnosti Petr Hojsák.

ZASEDAL KRIZOVÝ ŠTÁB

Informace o vzniklé situaci putovaly také k orgánům města Tábora, které svolaly krizový štáb. "Při evakuaci došlo v důsledku paniky ke zranění pěti osob v hledišti a tří osob na hrací ploše. Jako první se na místo dostavila jednotka Hasičského záchranného sboru Tábor. Velitel zásahu vedle pokynů k záchraně a evakuaci osob rozhodl o zřízení místa dekontaminace mimo zasažený prostor. Hasiči zde postavili dekontaminační sprchu," objasnil další postup cvičení.

Během řešení situace uvnitř objektu byla průzkumnou skupinou prováděna kontrola koncentrace v okolí stadionu. Na základě naměřených informací vydal krizový štáb města informace pro obyvatele zasažené části nejen o události jako takové, ale doplnil ji doporučením o neotvírání oken a nevycházení z budov. Pro obyvatele zasažených objektů byla sjednána přeprava do bezpečného prostoru.

CVIČENÍ SE ŠIROKÝM ZÁBĚREM

Cvičení tak prověřilo na taktické úrovni činnost velitele zásahu a ostatních velitelů a vedoucích složek u mimořádné události s přítomností nebezpečné látky, činnost zasahujících při provádění záchrany osob, omezení rizik a rozsahu mimořádné události s přítomností nebezpečné látky. "Na operační úrovni pak byla prověřena činnost telefonního centra tísňového volání 112 při přijetí tísňového hovoru, činnost operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, funkčnost zpracovaných poplachových plánů a v neposlední řadě také na strategické úrovni činnost Krizového štábu obce s rozšířenou působností Tábor či také činnost Jednotného systému vyrozumění a varování," shrnul Petr Hojsák.