Kapacita jednoho kluziště na stávajícím zimním stadionu v ulici Václava Soumara na Pražském sídlišti je nedostačují. „Další funkční led je nutností, veřejnost nebude muset dojíždět do Plané nad Lužnicí, Milevska či Soběslavi, s financováním pomůže dotace z Národní sportovní agentury (NSA),“ tak si maluje budoucnost táborská samospráva v případě stavbě nového sportoviště v lokalitě Dvorce za odhadem 120 milionů korun.

Projekt i územní rozhodnutí hotové

Starosta Štěpán Pavlík informoval, že stavba druhé ledové plochy v Táboře je již téměř jistou věcí. „Je to velká věc, tento záměr, bude to hrát zásadní roli v půdorysu zastavované oblasti Dvorců, proto jsme už před časem zadávali projekt, už máme i územní rozhodnutí na tuto akci, víme, jak ta stavba bude velká a vysoká,“ popsal.

Připomněl také, že po sportovišti volají především hobby sportovci, školy a další zájemci z řad veřejnosti, aby nemuseli za oblíbenou aktivitou dojíždět. „Zájem o bruslení a další sporty je veliký, proto nápad na stavbu vznikl už před časem. Při tak vysoké investici je základním úspěchem pokusit se o dotaci,“ podotkl Pavlík s tím, že vhodný titul vypisuje NSA na jaro příštího roku.

Jedna firma vše navrhne i postaví

Samospráva se chce proto včas připravit a už nyní chystá výběrové řízení. „Souhlasili jsme s námětem jednatele Tělovýchovných zařízení města Tábora (TZMT) Jana Bendy na zahájení příprav výběrového řízení ve stylu Design and build, tedy jedna a tatáž firma, která vše doprojektuje a postaví,“ vysvětlil starosta.

Tábor chce osadit zimní stadion a základní školu fotovoltaikou za 18 milionů

Tento princip zvolili z časových důvodů. Zhotovitele chtějí mít vybraného do konce února tak, aby pak v březnu bez problému podali žádost o dotaci. „Chceme to stihnout a vyhovět veškerým aspektům zákona o zadávání veřejných zakázek. Jde o velké a složité výběrové řízení a významnou, finančně nákladnou stavbu,“ konstatoval Pavlík s tím, že náklady se odhadují na 120 milionů, 70 % by šlo z NSA a 30 % z městského rozpočtu.

Stavět by se podle předběžných odhadů radnice mohlo začít už příští rok na podzim. Nejbližší termín uvedení sportoviště do provozu se pak odhaduje na sklonek roku 2025.

Prostor pro trénink i veřejné bruslení

O problémech s kapacitou stávajícího zimního stadionu a jeho ledové plochy se hovoří v Táboře dlouhodobě. Jak již dříve popsala například Věra Furtáková, trenérka oddílu krasobruslení při Hockey Clubu (HC) Tábor, o bruslení stoupá zájem, ale není kde v místě trénovat v rozumném čase. „Máme dlouhodobě kvalitní a kompetentní trenéry i výbornou základnu. Je ale komplikované tuto činnost rozvíjet. Aby se naše členky výkonnostně posouvaly výš a naše základna se ještě více rozrostla, potřebujeme nutně více hodin na ledě, a především ve schůdnějších časech,“ naznačila.

Paráda! Jihočeský kraj má nový zastřešený zimní stadion. Vyrostl v Plané

I rodiče často odradí sdělení, že tréninky začínají třeba i o půl šesté ráno. „Jejich zájem po této informaci pochopitelně uvadá, je to obrovská komplikace,“ popsala Furtáková.

Zimní stadion v obytné čtvrti Dvorce má nabídnout novou ledovou plochu pod montovanou konstrukcí. Hala bude přístavbou k jižní straně stávajícího zimního stadionu. Má umožnit i rozšíření hodin pro veřejné bruslení.