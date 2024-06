/VIDEO/ Ve středu 5. června se veřejnost naposledy rozloučí se známým hercem a režisérem Janem Kačerem z jeviště historické budovy Národního divadla. Památku Jana Kačera, který zemřel 24. května, si připomenou také Jihočeši například v Bechyni, kde studoval na keramické škole a také byl známý jako místní chalupář.

Rozhovor s Janem Kačerem na Střední umělecko průmyslové škole v Bechyni v říjnu 2023. | Video: Se souhlasem Střední umělecko průmyslové školy

O den později, než se s Janem Kačerem naposledy rozloučí veřejnost, právě Střední umělecko průmyslová škola v Bechyni oslaví 140. výročí svého založení. Vloni na podzim režisér a herec Jan Kačer svou alma mater navštívil, a to 2. října - den před svými 87. narozeninami. V zaplněném bechyňském kině se zúčastnil promítání svého filmu Jsem nebe, který natočil v prostředí Bechyně v roce 1970.

Jak Deníku k návštěvě sdělil ředitel školy Otakar Novák, vloni Jan Kačer projevil přání v Bechyni oslavit své narozeniny. "Říkal, že by rád přijel dřív a navrhl nám, že by si u nás oslavil narozeniny, protože naše škola je pro něho jakoby srdcová záležitost. Domluvili jsme se na programu, že udělá autorské promítání filmu, který v Bechyni v roce 1970 režíroval. A pak byla beseda, následně s ním naši žáci multimediálního oboru natočili rozhovor. A až do večera jsme pak s panem Kačerem měli zajímavý program," naznačil Otakar Novák.

Jan Kačer byl podle slov starosty Bechyně Štěpána Ondřicha s městem i se školou v kontaktu. "Ještě donedávna sem jezdil na chalupu, potkávali jsme ho. V rámci oslav 140. výročí školy připravujeme vzpomínku," uvedl starosta.

Například v roce 2007 se Jan Kačer vyznal ke svému vztahu l Bechyni v rozhovoru Deníku: "Mám pořád hodně práce. Ale díky bohu, můžu-li, do Bechyně jedu, byť jen na dva dny. Když nehraju v divadle, nebo netočím Vztahy,“ svěřil se nám Kačer. K lázeňskému městečku měl vztah už od svých mladých let. Vystudoval zdejší střední keramickou školu a od té doby do Bechyně jezdil za přáteli, nebo jen na výlety a občas i do zdejších lázní.

