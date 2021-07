Často je i u vyšetřování vražd či tzv. náhlých úmrtí, mezi které se řadí právě sebevraždy. Deníku přiblížil, jaké jsou policejní postupy při vyloučení cizího zavinění, nejčastější způsoby sebevražedného jednání i důvody lidí, kteří se rozhodli sáhnout si na život. Policie podle jeho slov v těchto případech nezanedbává ani prevenci.

Jak se vyšetřují sebevraždy?

Na začátku není vždy hned zřejmé, zda se jedná o násilný trestný čin s následkem smrti, nebo zda na sobě osoba spáchala čin, který ji uvedl do stavu zemřelého. Ohledání provádí lékař, koroner. U policie tělo prohlíží policejní technik z kriminální služby, pokud je podezření na zavinění jinou osobou, tak je na místo mnohdy povolán rovnou i soudní lékař. Pro něj je lepší, když vidí situaci v reálu a potom si zbytek ohledání provede na svém pracovišti. Na každé náhlé úmrtí, do kterých řadíme i sebevraždy, vyjíždí od roku 2009 podle nařízení policejního prezidia kriminální služba s technikem.

Sebevraždy v Jihočeském kraji.Zdroj: Deník/PČR

Jak se nejčastěji lidé pokouší připravit o život?

V Jihočeském kraji se lidé nejčastěji předávkují léky, jde o demonstrativní pokusy o sebevraždy, míváme to skoro ob den, ale jsou to nedokonané skutky. Takže jsou včas zachráněni, končí potom v lékařské péči. Občas bývá uškrcení lanem – tedy oběšení, nebo také skok z výšky. A opravdu často se setkáváme se skoky pod drážní či kolové vozidlo na silnici. V posledních třech letech je to asi nejčastější způsob, ke kterému policie vyjíždí.

Lze rozdělit způsoby spáchání také dle pohlaví?

U nás na jihu Čech muži nejčastěji skáčou z výšky nebo pod nějaké kolové nebo nekolové vozidlo. Opravdu hojně se vyskytují skoky pod jedoucí vlak. Mezi Veselím a Dráchovem jsme měli na podzim v rozmezí asi dvou dnů hned dva sebevrahy na kolejích.

Naopak ženy chtějí být po smrti krásné, tak ty spíše přemýšlí o způsobu a volí raději předávkování léky, které mohou zapít například i alkoholem. Ještě jsou schopné po sobě předtím důkladně uklidit. Když by se žena škrtila nebo podřezala, vypadala by nevzhledně. Nepřejí si, aby je takto někdo našel.

Jaké jsou nejčastější důvody?

V naší statistice dominují rodinné důvody. V jednotkách uvádíme také pracovní, školní či existenční důvody. Občas se vyskytují i politické a náboženské příčiny, někdy i fyzická nemoc. Poměrně často jde o deprese. V letošním roce mohla mít na některé osoby vliv práce z domova tzv. homeoffice, distanční výuka a další důsledky opatření proti šíření koronaviru. Klasické jsou případy, kdy jde o rodinu, rozpad vztahu, dluhy. Děti často řeší své špatné školní výsledky spíše útěkem než sebevraždou. Je důležité, aby s nimi rodiče mluvili a sledovali jejich prospěch průběžně.

Máte z praxe vysledováno, že v některém období dochází častěji k sebevražednému jednání?

Sebevražda je jev sociologický a běžný. Dříve bývalo kritické období jaro i podzim. Na lidi podle psychologů totiž působí světlo, přichází podzimní a jarní únava ruku v ruce s depresí. V posledních několika letech jsou však sebevraždy takřka každý den. Stává se to také zpravidla častěji v období svátků, kdy jsou lidé sami. U starších osob hrají roli také zdravotní problémy, bolesti či samota. Nechtějí přidělávat starosti ostatním a chtějí život sami ukončit.

Dělá policie nějakou prevenci už u dětí například?

Pochopitelně, s dětmi se o tom bavíme velmi často. Navštěvujeme učiliště a střední školy, když to situace dovolí, kde o tom přednášíme. Policejní tiskový mluvčí z Tábora Miroslav Doubek jezdí také na takové preventivní akce například do Dětské psychiatrické nemocnice Opařany, kde jsou velmi problémové děti. Přednášky děláme i v různých dalších jihočeských zařízení jako je Dětský diagnostický ústav v Homolích a Šindlových Dvorech u Českých Budějovic, navštěvujeme azylové domy pro ženy a dívky a další podobná zařízení, kde mají obyvatelé sklony k těmto činům.