Podle mluvčího policie Miroslava Doubka mladá žena na přelomu měsíců září a října, zatím prokazatelně minimálně v sedmi případech, vyjížděla z jedné z periferních obcí na „nákupy“ do centra města Tábora, potažmo i do obchodní zóny na jeho jižním okraji.

"Drogistické zboží, elektroniku či oblečení však ukládala do batohu nebo kapes bundy. Následně se pokoušela bez zaplacení projít přes pokladny. Několikrát byla zadržena ochrankou, v dalších případech byla z nezákonného jednání usvědčena zabezpečovací technikou. Její jednotlivé „přestupkové“ skutky byly překvalifikovány na pokračující trestný čin. O jejím potrestání tak bude rozhodovat soud. Je ohrožena až dvouletým trestem odnětí svobody," sdělil mluvčí.

Policisté na případu i nadále pracují. Pokud by mladé ženě byly prokázány skutky i v době vyhlášení nouzového stavu, trestní sazba by se posunula na dobu od dvou do osmi let.