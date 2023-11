Jih Čech a českou hudební scénu zasáhla smutná zpráva. V pondělí náhle zemřel člen táborské hudební skupiny Rapmasters Jan Kodad. Bylo mu pouhých 51. let. O události informovala na sociální síti jeho dcera Yvona.

Jan Kodad. Fotografie, která doprovází FB událost Poslední jízda s Honzíkem. | Foto: Charitativní sraz Amerik

Smuteční oznámení.Zdroj: Deník Jan Kodad zemřel v pouhých 51 letech.Zdroj: FacebookKamarád Jana Kodada Pavel Vohnout alias Kyklop ze skupiny Maxíci sdílel ve středu na síti smuteční oznámení. „Další kamarád a dobrý chlap. Honzíku měl jsem tě rád, něco jsme spolu zažili,“ napsal Pavel Vohnout na Facebook. Jan Kodad zemřel náhle a nečekaně v pondělí 13. listopadu. „Po životě naplněném neúnavnou prací, láskou a obětavostí odešel od svých nejdražších náš milovaný syn, tatínek, bratr, partner, strýc a kamarád,“ stojí ve smutečním oznámení. Příčinou náhlého skonu člena kapely Rapmasters, který v devadesátkách vystupoval pod uměleckým jménem J. Bell, byl infarkt.

Jan Kodad, raper, producent, sběratel amerických aut a nadšený účastník automobilových srazů po sobě zanechal dceru Yvonu a partnerku Markétu. Poslední rozloučení se koná v úterý 21. listopadu v 10.15 hodin v obřadní síni táborského krematoria.

Kapela Rapmasters se prosadila na české hudební scéně na začátku devadesátých let. Její členové Jan Kristian Kodad, Petr Bačo a Zbyšek Lavička (později Jiří Mařík) vsadili na hudbu ovlivněný hiphopem. Jejich skladby hitparádách. Největším jejich hitem byla skladba Slizkej had. Deset let od natočení prvního alba oslavili Rapmasters v roce 2001 vydáním retrospektivy Best Of.

Zdroj: Youtube

Jan Kodad nebyl jen muzikant a producent, miloval americká auta, několik jich měl ve své garáži a pravidelně se účastnil srazů amerik v Česku i zahraničí. Přátelé a organizátoři Charitativního srazu Amerik v Táboře se chystají doprovodit Jana Kodada na jeho poslední cestě. Na sociální síti Facebook proto vznikla událost Poslední jízda s Honzíkem. „Se svolením rodiny, která přišla o naprosto skvělého syna, tátu, bratra, přítele a kamaráda, který miloval Ameriky, doprovodíme Honzíka na jeho poslední cestu. V úterý v 9 hodin sraz na náměstí. V 9.30 hodin společný odjezd přes město ke smuteční síni,“ znění pokyny od pořadatelů události.