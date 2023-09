Problém s omítkou i střešní krytinou

V loňském roce havarijní stav museli řešit i profesionální hasiči. „V roce 2022 pomohla plošina hasičů a odborný pracovník města opravil okap a zdivo. Bohužel, se situace letos po deštích opakovala na druhé straně kopule a stav omítky se výrazně zhoršil,“ dodala Hořejší.

Se zámkem v Choustníku má velké plány. Byla tu Němcová, jeptišky a senioři

V souvislosti s omítkou a zdivem je podle ředitelky nutná oprava středové části střechy, kde je na mnoha místech poškozená krytina. „Situaci řešíme výměnou krytiny v místě zatékání, ale to již nestačí,“ popisuje dále.

Zmiňuje také, že se již v roce 2009 fasáda v jižní, východní a západní části opravovala. „Bohužel, i v dolní části se vlivem zemní vlhkosti fasáda odlupuje,“ dodává Blažena Hořejší.

Opadává do náměstí

Jak doplnil místostarosta Martin Mareda, zemědělská škola sídlí v městské budově a každý rok platí nájem ve výši 1,33 milionu. „Všechny tyto finanční prostředky pak jdou zpátky do školy, letos se za ně udělala poslední etapa rekonstrukce elektroinstalace. Správa majetku tu řeší havarijní stav fasádních prvků nad úrovní třetího nadzemního podlaží směrem na náměstí TGM,“ informoval.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

I on uvedl, že omítka opadává směrem do náměstí a zasahovali zde už několikrát hasiči. „Museli být odsekány některé nebezpečné kusy omítky. Uskutečnila se už dvě výběrová řízení, do kterých se nikdo nepřihlásil. Vyšlo to až na potřetí,“ popsal místostarosta s tím, že byla vybraná nejvýhodnější nabídka firmy Staveko-servis za 7,56 milionu korun bez DPH.

Pouze částečná oprava

Mareda upozornil, že nejde o celkovou opravu fasády. „Rekonstrukce cílí pouze na zmiňované prvky v třetím nadzemním podlaží. Počítá se stavbou lešení ve střední části objektu, okrajové části se budou opravovat z plošin,“ vysvětlil s tím, že součástí má být oprava střešní kopule a střešních prvků. „Při větších deštích do objektu totiž zatéká,“ zopakoval slova ředitelky školy a dodal, že zahájení prací je plánováno na přelom září a října.

Jordánskou hráz v Táboře čeká úplná uzavírka. Pěších a cyklistů se netýká

V letošním roce byla v budově školy dokončena rekonstrukce elektroinstalace, byly opraveny parkety. Dalšími plánovanými investičními akcemi vedle zmiňované opravy zdiva, omítky a střechy je odstranění vlhkosti v suterénu. (lep)

Aktuálně na zemědělské škole v oboru agropodnikání a v oboru ekonomika a podnikání studuje v osmi třídách 214 žáků z velké části Jihočeského a částečně i Středočeského kraje. V letošním roce je to již 157 let od založení zemědělské školy v Táboře. Působily na ní významné osobnosti jako J. B. Lambl, poslanec, později vrchní ředitel školy, syn Boženy Němcové, Karel Němec, vyučoval botaniku a spravoval botanickou zahradu, krátce působil i historik August Sedláček, učitel zeměpisu a statistiky. Za dobu své existence škola vychovala celou řadu odborníků, kteří se uplatnili v zemědělské prvovýrobě, ve službách, výzkumu, školství a státní správě. V současnosti je na škole několik typů a forem studia – denní (čtyřleté), vyšší odborné (tříleté) obojí s možností i dálkového studia. Stěžejním oborem na střední škole je obor agropodnikání se zaměřením na chov koní, zemědělskou techniku a chov hospodářských zvířat, zahradní a krajinářské úpravy, projektový management a obor ekonomika a podnikání. Na vyšší odborné škole se vyučuje obor péče o krajinu. Zaměřuje se také na tvorbu programů dalšího vzdělávání dospělých formou kurzu pro výkon obecných zemědělských činností určený pro soukromé zemědělce bez odborného vzdělání, věnuje pozornost projektům připravujícím učitele škol na uplatňování environmentální výchovy, zároveň je stále cvičnou školou České zemědělské univerzity v Praze. Spolupracuje mimo jiné se zemědělskou a technologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, spolupracuje s významnými zemědělskými podniky regionu. Škola má moderně vybaveny učebny i laboratoře a při vzdělávání využívá účelová zařízení školy, jako je i botanická zahrada a školní statek. Zdroj: VOŠ a SZeŠ Tábor