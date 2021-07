Poprvé budou letos návštěvníci Země živitelky v Českých Budějovicích procházet přes turnikety. Minulý týden byl zahájen přes internet prodej vstupenek.

K zajímavostem letošního ročníku bude patřit přestřižení pásky při uvedení do provozu Národního pavilonu Z, které se bude podle Michaely Čeňkové, tiskové mluvčí Výstaviště České Budějovice, konat za účasti představitelů vlády a dalších významných hostů.

Vůbec poprvé se na agrosalonu Země živitelka představí plemeno norický kůň, které bylo původně využíváno jako válečné pro schopnost nést či táhnout velký náklad. Geny těchto koní se dostaly i do genového základu známých starokladrubských koní.

Agrosalon se bude konat 26. – 31. 8. 2021 a přípravy probíhají zatím tak, jako by se neměla akce nijak omezovat, kvůli koronaviru. "Až budou známá konkrétní opatření na daný čas, budeme návštěvníky informovat," uvedla Michaela Čeňková a dodala, že například počet návštěvníků je možné regulovat s pomocí turniketů. Ty dávají dokonalý přehled o tom, kolik je aktuálně lidí v areálu. Vyzkoušeno už to bylo vloni na podzim při trzích. I vstup do jednotlivých pavilonů je možné upravit tak, aby se v nich návštěvníci pohybovali jednosměrně. Michaela Čeňková navíc připomněla, že celý areál má rozlohu 25 hektarů, takže nabízí dost prostoru k rozptýlení návštěvníků.