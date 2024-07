Odbor dopravy Městského úřadu v Táboře povolil uzavírku mezi místní komunikací v ulici Komenského a Rokycanova. Důvodem je oprava železničního přejezdu Keťaska, a to od pondělí 15. do čtvrtka 18. července.

Jak informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, opravu provede firma Skanska a.s. na základě žádosti Správy železnic.

Objízdné trasy

"Objízdná trasa pro osobní dopravu nebude stanovena, je totiž možné uzavřenou ulici objet ulicí Husinecká, dále pak do ulice Trocnovská, Krále Jiřího, napojením na ulici Komenského. Z těchto důvodů bude v ulici Trocnovská- od křižovatky s ulicí Husinecká a ulici Krále Jiřího zákaz parkování z důvodu zajištění bezproblémového obousměrného provozu," uvedl Luboš Dvořák.

Pro nákladní dopravu bude platit objízdná trasa. Řidiči budou upozorněni již v Malšicích, Lomu, Slapech, Radimovicích u Želče a v Plané nad Lužnicí, kudy se dostat do ulic Purkyňova a Zavadilské a do průmyslové zóny.

Na trati 220 Olbramovice - České Budějovice bude v úseku Tábor – Planá nad Lužnicí zároveň výluka vlaků, a to od pondělí 15. července do čtvrtka 18. července vždy od 7.00 do 13.00 hodin.

close info Zdroj: Se svolením Luboše Dvořáka zoom_in Kvůli opravě bude uzavřený přejezd Keťaska v Táboře.