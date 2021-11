Jaké má pocity z prvního velkého počinu? „Je to vstup do neznáma. Vždy jsem musel udržet v hlavě kratší těleso. Je to něco jiného než teď, kdy tvoříme velký, dvouhodinový film,“ přiznává a svěřuje se: „Mám velkou pokoru, ale věřím tomu, co dělám. Intuicí jdu dopředu, ale mám dojem, jako bych začínal znovu.“

Zápletka jeho mysteriózního krimi thrilleru se točí kolem nálezu mrtvého těla, následných podivných událostí vedoucích k tomu, že někdo provádí jakýsi rituál, a keltského svátku Samhain. To byl původní pohanský svátek mrtvých, předchůdce Dušiček. Případ dostane na starosti mladá vyšetřovatelka v podání herečky Kamily Janovičové. Musí se vypravit do „divočiny“ na Šumavu, kde jí pomáhá místní lesák David Švehlík. „Natáčení s ním mě moc baví,“ tvrdí herečka.

Co se vlastně točí v Českých Budějovicích? „Hlavní hrdinka se vydává do muzea na poradu, co to ten svátek Samhain znamená. Je to bod zlomu celého příběhu,“ představuje scénu Daniel Habrda.

„Dáme si zkoušku. Všichni připravit!“ zní pokyn. Představitelka hlavní hrdinky Kamila Janovičová s hercem Janem Dvořákem začnou zkoušet novou scénu. „I pohádky vycházejí z reality,“ líčí Jan Dvořák v roli muzejníka. Režisér zatím sleduje, co kamera snímá.

Štáb je v polovině natáčení a „zaskočil si“ na jeden den výjimečně do civilizace do krajského města, kde po dlouhé době pracuje v interiérech. „Všechno jsme zatím točili v okolí Stach,“ přibližuje Daniel Habrda. Kamila Janovičová si prostředí pochvaluje. „Šumava na podzim je dechberoucí a nádherná. Ale musím říct, že moje pleť tam dostává zabrat,“ říká herečka.

Počasí prý filmu zatím přálo a bylo dokonce lepší, než by si pro temný příběh režisér přál. Filmaře ale zastihla bouře Ignác, která natáčení zkomplikovala. „Točili jsme zrovna u Lipna a jezdili jsme přívozem, který v určité rychlosti větru nesmí vyplout. Mysleli jsme si, že uvízneme uprostřed Lipna,“ vzpomíná Daniel Habrda a vypráví: „Vypluli jsme totiž v poslední možné chvíli. Byli jsme na druhé straně a potřebovali jsme se vrátit ke štábu. Kapitán musel dělat různé otočky, aby nás dostal, kam má.“ Kvůli bouři také filmaři odložili většinu záběrů z dronu.

„Všichni na místa!“ dostane štáb pokyn a přítomní kromě herců se klidí ze záběru. Ti scénu tentokrát zopakují naostro. „Stop,“ ukončí jejich počínání režisér. „Neměli by jít rychleji?“ uvažuje a ukládá pokyn: „To světlo bych ubral.“

Když je spokojen, Kamila Janovičová má čas jít si na chvilku odpočinout. Je v jednom kole, kromě natáčení ještě oprašovala tento týden role v Jihočeském divadle a večer hraje. Navíc jako hlavní protagonistka filmu pracuje dvanáct hodin denně. „Je to náročné, ale užívám si to,“ usmívá se.

Detektivku hraje poprvé. „Jsem ráda, že ta role není komediální, ale dramatická a baví mě to,“ říká. Musela projít i speciální průpravou, a to kurzem sebeobrany a lekcí na střelnici. „Nakonec nic z toho, co jsem se naučila, nebude použito. Bylo to důležité ale třeba i pro můj postoj, když vytáhnu zbraň. Musí to vypadat, že to umím,“ vysvětluje. Akční snímky ji baví.

V jedné scéně prý herečku zastupovala kaskadérka. „Měla jsem tam zakopnout. Ona skočila do parakotoulu, udělala pár sudů a praštila sebou o kámen,“ vypráví a vtipkuje: „Já jsem chtěla, ale nenechali mě.“ Dalšího kaskadéra štáb využil místo představitele druida. „Je to jeden z koproducentů, který dělá instruktora Krav Magy,“ prozrazuje Daniel Habrda. Diváci se prý mohou těšit na noční akční scény, honičky nebo na střet vyšetřovatelky s pachateli.

Opodál se ještě před další klapkou dívá do scénáře herec Jihočeského divadla Jan Dvořák, aby si připomněl repliky kurátora muzea. „Hlavní představitelka za mnou přijde zjišťovat historii Keltů. Musel jsem se naučit docela složitý text, abych jí to mohl vysvětlit. Člověk se něco zajímavého takhle dozví,“ říká. S Danielem Habrdou se zná dlouho, pracoval s ním totiž i na jeho školních snímcích. „Držím mu palce a jsem rád, že dělá profesionální práci. Věřím tomu, že se mu bude dařit a že mě bude brát zase do svých dalších projektů, protože vždycky je to radost s ním pracovat,“ říká Jan Dvořák.

Oba herci znovu nastoupí do uličky mezi vitrínami a opakují celou scénu, kdy rozmlouvá detektivka s muzejníkem, znovu. Tentokrát je kamera zabírá zblízka. „Jak dlouho ten svátek trvá?“ ptá se na závěr Kamila Janovičová, než ji režisér zastaví. „To bylo pěkný,“ chválí herce Daniel Habrda.