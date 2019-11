Nadšení sběrači odpadků se naposledy pod vedením Kryštofa Nováka setkali v neděli na Babí hoře. „Začalo to v září snímkem na sociální síti, na kterém bylo místo na cyklostezce u řeky Lužnice plné neuvěřitelného nepořádku, a to mě nenechalo chladným,“ uvedl první podnět k úklidu.

K iniciátorovi se aktivně připojili i další lidé, odpad sebrali, vytřídili a odevzdali do sběrného dvora.

Podporu našli i u zástupců města. Starosta Tábora Štěpán Pavlík podobné aktivity oceňuje. „Panu Novákovi jsem po jeho první aktivitě nejprve poděkoval. Takovou činnost vítáme a vážíme si ji. V případě dalších námětů jsem ho odkázal přímo na kolegu místostarostu, který má na odboru životního prostředí prostor pro přímočařejší komunikaci,“ sdělil.

ZAPŮJČENÍ NÁDOB

Pozitivně dobrovolnou práci hodnotí i místostarosta Václav Klecanda. „Vítám občanskou aktivitu tohoto typu. Podpořily ji i technické služby, které zapůjčily stojany na koše a darovaly pytle na odpad,“ upřesnil.

Odpadkové koše na místa umístili dočasně. „Po vyhodnocení, řekněme po dvou měsících, zvážíme další kroky,“ prohlásil.

NÁROČNÁ INVESTICE

Instalace laviček a košů s sebou přináší investiční i provozní náklady. „Člověk možná namítne, že lavička není nic drahého, ale antivandal provedení a náklady na údržbu by leckoho překvapily. Něco jiného by však bylo, kdyby dobrovolníci požádali o dotaci v adekvátním dotačním programu. Aktivity spojené s instalací a údržbou by se potom dostaly do rukou komunity. Její budování a posilování je podle mého cennější než instalace a údržba mobiliáře,“ shrnul možnosti místostarosta.

Kryštof Novák má za tímto účelem již jasnou představu. „Na příští rok se to snažíme dát všechno dohromady a založit spolek,“ potvrdil.

Okolí rozhledny Babiny na jeho podnět přišlo uklízet asi dvacet lidí včetně dětí. Z práce si udělali příjemnou zábavu a bohulibé setkání. Důvod dobrovolné činnosti za všechny shrnula Bára Novotná. „Podobné akce by se měly pořádat častěji. Lidé by o tomto tématu měli více přemýšlet, jít třeba na procházku a cestou posbírat odpadky,“ míní.

V rámci těchto aktivit by se dal podle místostarosty Václava Klecandy uspořádat vzdělávací workshop o odpovědném přístupu k odpadům. Komise Zdravého města navíc připravila workshop pro případné zájemce o grant.

Názor uvedl i Petr Benedikt. „Všichni si myslí, že mladí ten nepořádek dělají. My však chceme dokázat opak, pomoci přírodě a jít příkladem,“ řekl.

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID

Letos plánují závěrečnou akci. „Konkrétně jde o ohniště mezi Sídlištěm nad Lužnicí a Tescem. Chceme ho zkultivovat. Na jaro připravujeme revitalizaci Sojčáku, výsadbu květin a keřů, “ uzavřel Kryštof Novák.