Kdo by se neorosil, když lékaři řeknou, že se vám musí mrknout do žaludku nebo do tlustého střeva. Endoskopem, tedy nástrojem, který pacientovi zavedou do těla ústy nebo konečníkem. A kdo by neznal všechny ty pikantní historky z časů, kdy byl tento typ vyšetření ještě v plenkách. Podle primáře gastroenterologického oddělení českobudějovické nemocnice Martina Bortlíka se ale v dnešní době není důvod endoskopie bát.

Součástí kongresu gastroenterologů v Českých Budějovicích byl i endoskopický a sonografický trénink. | Foto: Nemocnice České Budějovice, a.s.

Za poslední roky se tato metoda hodně posunula dopředu. Lékaři touto cestou nejen vyšetřují, ale umí už provést velmi šetrně i řadu zákroků, které se dříve neobešly bez operace. „Ta technika dnes umožňuje diagnostiku řady věcí, dokonce i nálezů, které jsou mimo tu viditelnou vnitřní část trávicí trubice. Protože používáme vedle běžných endoskopů s klasickým zobrazením i třeba některé speciální zobrazovací techniky, jsme schopni se endoskopem podívat třeba na sliznici už téměř na úrovni mikroskopu. Současně máme přístroje, které mají v sobě zabudovaný ultrazvuk, a tím jsme schopni pohlédnout až za stěnu trávicí trubice. To jsou velké pokroky,“ nastiňuje Martin Bortlík. Součástí kongresu gastroenterologů v Českých Budějovicích byl i endoskopický a sonografický trénink.Zdroj: Nemocnice České Budějovice, a.s. „A ještě větší jsou v terapii,“ dodává. „My jsme dneska na úrovni miniinvazivní chirurgie. U řady výkonů před deseti dvaceti lety nebylo myslitelné, že by je prováděl někdo jiný než chirurg. Dnes je děláme my. V tomto směru se ta situace posunula v posledních letech zásadně,“ vyzdvihuje primář budějovické gastroenterologie.

A radovat se mohou nejen lékaři. Současná endoskopie je proti obdobným vyšetřením v minulosti nebe a dudy i pro pacienty. „V povědomí lidí jsou endoskopické metody spojeny s představou nebo i zkušeností nepříjemného vyšetření. Ale situace se významně mění. V současné době provádíme ta vyšetření způsobem, který je pro pacienty daleko méně nepříjemný nebo obtěžující. Jsme schopni preventivně podat léčbu nebo sedaci, která pacientovi tyto obtíže odstraní. Ono to má svůj význam nejenom pro momentální komfort pacienta. Lékař se může víc soustředit na vlastní nález a nemusí řešit neklid pacienta. A je to přínosem i z dlouhodobého hlediska. My nikdy při endoskopickém vyšetření nevíme, zda a případně kdy bude třeba ho opakovat, kdy bude například nutno po odstranění nějakého polypu pacienta zkontrolovat. A stává se to běžně. Pochopitelně v této situaci je negativní zkušenost pacienta vždycky faktorem, který snižuje jeho ochotu podstoupit vyšetření znovu. Takže šetrné vyšetření je i dobrým předpokladem pro další spolupráci s pacientem do budoucna,“ vysvětluje Martin Bortlík.

Správně zacházet s endoskopickou technikou ale není jen tak. Co všechno už při endoskopii lze vyšetřit, jaké zákroky lze touto cestou provádět, ale i jak správně postupovat, probírali odborníci v Českých Budějovicích při dvoudenním kongresu. Součástí tradiční konference Budějovice gastroenterologické byl i endoskopický trénink. Při něm si mladí lékaři mohli na speciálních modelech nacvičit všechny potřebné dovednosti. „Akci organizuje českobudějovická nemocnice a Sekce mladých gastroenterologů České gastroenterologické společnosti. A z toho vlastně vyplývá i zaměření kongresu, je orientován právě na mladé gastroenterology a je vlastně určeno k tomu, aby se seznámili se základní technikou, kterou v gastroenterologii používáme, a to jsou právě endoskopická vyšetření,“ nastiňuje za organizátory konference Martin Bortlík.

„Naučit se práci s endoskopickou technikou vyžaduje čas, přiměřenou míru manuální zručnosti a ochotu pustit se do něčeho, co člověk sám od sebe neumí. Způsob, jak se mladí lékaři se základy téhle práce seznámí, v nich může vzbudit zájem a touhu posouvat se dál,“ je doktor Bortlík přesvědčen. Sám endoskopii chápe jako jeden ze symbolů gastroenterologie a vidí na ní mnoho pozitiv. „Je to takový příklad kombinace manuální a mentální aktivity, což je nakonec jedna z nejhezčích vlastností gastroenterologie. Je řada medicínských oborů, kde se vlastně rukama nedělá téměř nic. A pak je zase řada oborů, kde se používají ruce hodně. Gastroenterologie kombinuje tyhle dva přístupy v ideálním poměru.“

Ovšem endoskopie nebyla jediným tématem, kterému se účastníci kongresu věnovali. Řeč byla o léčbě i screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku. „V posledních dvou třech letech se často řeší problematika nádorů slinivky břišní. I v této oblasti se pracuje na programu, který bude zaměřen na vyhledávání časných stádií této nemoci u rizikových pacientů. Pro jejich osud je naprosto zásadní, aby byla co nejdříve stanovena správná diagnóza. Součástí kongresu gastroenterologů v Českých Budějovicích byl i endoskopický a sonografický trénink.Zdroj: Nemocnice České Budějovice, a.s.Velkým tématem gastroenterologie jsou stále střevní záněty, jako je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, chronické nemoci, kterých nepochybně v populaci přibývá. Jsou náročné na léčbu, protože ta je v podstatě celoživotní. Existuje ale řada nových léků, které sice nejsou levné, ale nepochybně jsou prospěšné v tom, že pacientům významně zvyšují kvalitu života. V mnoha případech z lidí, kteří jsou invalidní anebo potenciálně invalidní, dělají takové léky po všech stránkách funkční jedince. To jsou určitě velké benefity těch nových léků,“ zmiňuje primář jen některá z témat, která se probírala jak v lékařské, tak v sesterské sekci konference. Mnozí účastníci, kteří jsou v prezentaci svých původních prací nebo kazuistik nováčky, navíc využili možnosti nacvičit si předem své prezentační schopnosti pod vedením lektorky.