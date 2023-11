Pekařka Růžena Habartová ze seriálu Ulice už své fanoušky z řad diváků nepotěší. Její představitelka, herečka Zdena Hadrbolcová, zemřela ve věku 86 let. Lidé z Krumlovska a také z Třeboně se s ní ale mohli často setkávat i v jiných rolích: chalupářky ve Výhni u Kaplice a také „lázeňské povalečky“. Ráda si zajela i do Kaplice nebo do Krumlova na tenis. Českokrumlovskému deníku se v době, kdy jí ještě sloužilo zdraví, svěřila, jak si čas strávený na jihu Čech užívá.

Zdena Hadrbolcová na zahradě své chalupy ve Výhni na Českokrumlovsku v létě roku 2012. | Foto: Deník/Martin Tröster

Za chalupářku se prý sama nikdy nepovažovala. Přesto si uznávaná herečka Zdena Hadrbolcová neuměla představit, že by alespoň část léta právě na chalupě neprožila. V posledních letech pravidelně mířila do Výhně nedaleko Kaplice. Tady si opečovávala svůj „domeček“, jak chalupě sama říkala.

V třeboňských lázních, kde svérázná Růža ze seriálu Ulice i maminka z Kachyňova snímku Už zase skáču přes kaluže trávila závěr letních prázdnin, zavzpomínala pro Deník také na Jizerské hory, kde její chalupaření začalo.

Na chalupu, kterou tam koupil tatínek Zdeny Hadrbolcové, jezdívala celá rodina. „Tedy rodiče, já s malým bratrem i babička,“ upřesnila herečka. „Tatínek tam měl svou milovanou garáž se spoustou nářadí a autem značky Lada. Mně z toho krásného kraje k srdci nejvíce přirostla Jablonecká přehrada, kde jsme se opalovali ve slunečních lázních, tedy bez plavek,“ vybavila si Zdena Hadrbolcová.

Chtěla do svého

Chalupaření s rodiči si však moc neužívala. „Tatínek byl rozený lídr a na chalupě nás používal hlavně na pomocné práce. Bylo to samé podrž, podej, přijď, anebo jdi pryč. Samostatná iniciativa se zkrátka necenila,“ zavzpomínala s úsměvem Zdena Hadrbolcová.

Navíc procházky na horách a v lese jí nikdy nic neříkaly, je spíše plovárenský, letní typ. „A pamatuji si, že v Jizerských horách jsme v létě skoro pořád chodili ve svetru a bundě, v chalupě se muselo topit. To mě hrozně nebavilo,“ podotkla herečka.

zdena-hadrbolcova-umrtiZdroj: Deník/Ivars Gravlejs

A tak se začala poohlížet po vlastní chalupě, pokud možno v nějakém teplejším kraji. Sehnat vlastní domek však tehdy, pár let před revolucí, nebylo nijak snadné. Místo do zahraničí totiž lidé jezdili právě na chalupy, a tak si každý svého venkovského stavení hleděl. Chalup na prodej bylo zkrátka málo. „Já jsem domeček nakonec našla přes tenisovou známost. Slečna, která trénovala na Spartě, kam chodím tenis hrát, mi řekla, že pochází z Velešína a její rodiče znají někoho, kdo má domeček po svých rodičích. A že prý by ho možná prodal. Řekla jsem si tedy, že se na něj pojedu podívat,“ vyprávěla Zdena Hadrbolcová.

Tak se ocitla ve Výhni, vesničce v malebné krajině zhruba na půli cesty mezi Kaplicí a Velešínem. S odstupem času vlastně ani neví, proč na koupi domečku nakonec kývla. „Asi jsem musela být padlá na hlavu,“ zasmála se. „Domeček byl totiž strašně ošklivý. Ale měla jsem víc štěstí než rozumu. Díky polistopadové atmosféře, kdy lidé byli vstřícní a ochotní pomoci, a také ještě poměrně přijatelným cenám stavebních prací a materiálu se mi povedlo dát chalupu do přijatelného stavu,“ dodala.

Se svou maminkou a partnerem, dokumentaristou Jiřím Průchou, pak Zdena Hadrbolcová prožila ve Výhni řadu krásných prázdnin. A každé léto se tam vracela i v době, kdy už byla sama. „Když jsem ztratila maminku i Jiřího, myslela jsem si, že do domečku už nebudu moci vkročit, abych se neuplakala. Ale ono to překvapivě šlo. V tom domečku jsme všichni tři byli vždycky moc šťastní a ta nálada, atmosféra v něm asi nějak zůstala,“ zauvažovala Zdena Hadrbolcová.

Její „domeček“, to je kamenná stavba se silnými zdmi, proto se v něm drží vlhkost. A tak bylo třeba hodně větrat. „Sama bych na to nestačila, o sobotách většinou hraji v divadle nebo mám jinou práci a jet na chalupu pouze na neděli by se mi nevyplatilo. Proto sem mířím většinou jen v létě. Ale mám štěstí na skvělé sousedy, kteří mi moc pomáhají. Chalupu větrají, paní Mařenka mi u sebe dokonce schovává peřiny, aby nenavlhly. A tak vždycky, když přijedu, je domeček jako z cukru,“ pochvalovala si herečka.

Své letní sídlo brala jako útočiště, hnízdo, do kterého utíká před ruchem velkoměsta. A aby bylo stále útulné, bylo třeba ho postupně zvelebovat. „Každé léto si proto s jednou velešínskou stavební firmou dojednám nějakou práci. Tu je třeba vybílit, jindy zase oškrábat vlhkou zeď a sanovat ji. Akorát plot zvládnu natřít sama, to jsem dělala zrovna vloni,“ připomněla Zdena Hadrbolcová.

Do velkého vaření se ale na chalupě nepouštěla. Prý také proto, že v domě neteče teplá voda, a tak bylo mytí nádobí trochu problematické. „Když jsme do domečku jezdívali s Jiřím, vařili jsme si. Teď, sama pro sebe, si něco ukuchtím většinou na dva dny. Na nákupy vyrážím na kole do Kaplice-nádraží, občas si ale zajdu do Velešína na oběd. V létě mi na jídle tolik nezáleží, stačí mi i dobrý chleba namazaný máslem,“ doplnila herečka, jež účinkovala ve více než stovce filmů.

A jaká místa si v okolí své chalupy oblíbila? „Ráda to mám v Římově u řeky. Ne u jezu, kde je poměrně rušno, ale o kousek výš. Řeka tu sice bývá poměrně chladná, ale na plavání velmi příjemná,“ vylíčila Zdena Hadrbolcová.

O dovolené nezahálela, stejně tak její tenisová raketa

Ani při letním lenošení nenechávala odpočinout svou tenisovou raketu. Když byla na chalupě ve Výhni, za tenisem mířila buď do Kaplice, anebo na českokrumlovské kurty. „To je asi jediné místo v Krumlově, kam se přes léto vydávám. Přímo do centra se totiž kvůli velkému provozu pouštět moc nechci. I proto jsem třeba už hodně dlouho nebyla na otáčivém hledišti,“ zalitovala herečka.

A když už byla v jižních Čechách, nikdy nevynechala návštěvu Třeboně. Město jí přirostlo k srdci i proto, že tady, u rybníka Svět, měla první rande se svým Jiřím.

Vypravovala se i do Chlumu u Třeboně, kde si chalupu pořídila hereččina kamarádka z Prahy. Společně se vždy o předposlední srpnové neděli vydával na chlumeckou pouť. „Vždy si vystřelím papírovou růži, pokud to pro mě neudělá nějaký muž, a koupím si pouťové prstýnky, které si pak doma schovávám,“ zasnila se.

Zemřela česká herečka a scénáristka Zdena Hadrbolcová. Bylo jí 86 let.Zdroj: Profimedia

A ač byl v době rozhovoru prázdninový čas, na práci Zdena Hadrbolcová tak docela zapomenout nemohla. Už proto, že ji zastavovali lidé, aby jí řekli, jak hezky se zhostila role Růži v Ulici a že se na seriál rádi dívají.

Obdobná slova díků slýchávala Zdena Hadrbolcová i v třeboňských lázních. „Mám z toho radost. To pak vždycky telefonuji své milé kolegyni Jarce Obermaierové (představitelka Vilmy Nyklové – pozn. red.), aby z toho také něco měla.“