Co dál? Na tuto otázku hledají odpověď desítky prodejců, kteří mohli své zboží na adventních trzích nabízet naposledy v pátek. "Jsem z toho smutný, je to katastrofické. Stánky budeme muset uzamknout a zklamat spoustu zákazníků," řekl na budějovickém vánočním trhu Martin Beringer, který nabízel punče nebo medovinu. "Máme tady navařenou spoustu domácího punče, domácí medovinu, ovoce a dneska to končí," konstatoval Martin Beringer a dodal, že s postupem vlády nesouhlasí. Ztráty odhadl řádově na několik desítek tisíc korun.

"Zatím se neví, jak to bude, rádi bychom tu stánek nechali," řekla Lucie Průšová ze stánku s punčem, který stojí mimo vánoční trh. Ale nebyla si jistá, jestli lidé vůbec budou na náměstí chodit. "Máme velké zásoby a nikdo neví, co bude," posteskla si Lucie Průšová a dodala, že na náměstí jsou první rok a chtěli to zkusit.

Všechno nám tu zbyde, mají slzy v očích prodejci na budějovickém trhu

Velký problém znamená nové nařízení i pro Helenu Buko Kubíčkovou z Protivína. Ve stánku na náměstí prodávala diáře od dcery a keramiku. Na dotaz, jestli už má představu, jak dopadnou diáře, konstatovala, že má. "Nakonec půjdou do kamen," řekla Helena Buko Kubíčková a doplnila, že diáře se prodávají od října, hlavní sezona je v listopadu a prosinci, pak už ne. "Hlavní prodejní čas je na trzích. Přijdeme o devadesát procent tržeb, měli jsme z toho žít do konce dubna. Co se týče keramiky, možná někdo řekne, že ta se nekazí, ale je to stejný problém," zdůraznila prodejkyně. Co se neprodá před Vánoci, to se nedožene a další šance na větší úspěch u zákazníků je až za čtyři měsíce. Rozpačité jsou ještě i Velikonoce a teprve v květnu znovu začnou větší venkovní trhy.

"Pro nás je to katastrofa. Přitom prodáváme venku, od lidí daleko. I opatření se na trhu dělala, aby zákazníci měli dost místa," uvedla Helena Buko Kubíčková. V Protivíně má dílnu v zatáčce u nádraží, ale tam mnoho zákazníků nepřijde. "Lidé se mohou přijít podívat a něco si vybrat," říká keramička, ale dodává, že se o tom moc ani neví, protože nemá na nějakou reklamu a hlavní zdroj obživy je už léta prodej na trzích. Teď ale zváží, že by třeba vystavila i diáře od dcery. Mají sice i prodej na adrese na-zdi.cz a dcera na adrese knoflikarstviutrle.cz, ale tímhle způsobem prodá jen procenta výrobků.

VIDEO: Adventní městečko v 18 hodin zhaslo. Organizátoři trhů to ale nevzdávají

Na poslední odpoledne ale na trh vyrazila spousta lidí. "Vyrazila jsem, abych to ještě stihla," potvrdila včera brzo odpoledne gymnazistka Jana Veselá z Českých Budějovic. "Vyšli jsme si s partou kamarádů a užijeme si pěkné odpoledne," zdůraznila Jana Veselá. Těšila se na trdelník a punč. U většiny stánků ale bylo třeba počítat s dlouhou frontou, protože na poslední chvíli se na trh navalily davy.