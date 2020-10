Jak provozovatelé a majitelé obchodů na jihu Čech vnímají nová opatření, která od čtvrtka budou platit?

Jana Holická, majitelka obchodu s bylinkami a čaji Johanka sídlícím na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II., vysvětluje komplikace, které jí staronová situace přinese: „Dám peníze do zboží, které má ale nějakou trvanlivost. Procházelo už na jaře.“ Ještě štěstí, že bylinky a čaje, které prodává, lidé kupují v tomto ročním období na nachlazení. Její ochod prosperoval 28 let. „No a pak se stane tohle,“ posteskne si a dodává, že je vše otázka rezerv. Ty už vyčerpala na jaře. Internetový prodej není v jejím případě reálný. Avšak na jaře posílala zákazníkům balíčky poštou. „Objednali si zboží přes facebook nebo přes telefon,“ vysvětluje. Variantu výdejního okénka také zákazníkům nabízela. „Stála jsem mezi dveřmi a vydávala zboží,“ přibližuje. Avšak tento provoz vyšel na desetinu tržby. „Takto si nevyděláte na nájem ani na zaměstnance,“ posteskla si na ne příliš dobrou zkušenost. „Co přesně budu dělat záleží na tom, jaká přesně budou ta opatření, jaké budou možnosti,“ říká na závěr.

Filip Hrstka, spolumajitel obchodu Place Store v Českých Budějovicích, tuto prodejnu s originálními dárkovými předměty, kosmetikou a designovými kousky otevřel v červnu. Stejný obchod již před tím provozoval v Táboře, kde byl nucen kvůli koronavirovým opatřením na jaře zavřít na 40 dní. „Musíme na to reagovat. Forma eshopu není možná, protože každý náš produkt má svůj kanál, tato varianta padá,“ říká. „Okno prodej“ podle něj také nebude řešením. „Lidé nemají náladu,“ myslí si. Jaký má postoj k tomuto vládnímu opatření? „Vnímám ho jako chaotický, jednou je to tak, podruhé jinak, my nestíháme potom reagovat,“ odpovídá. Situaci však chápe a bude nařízení respektovat. „Co nám taky zbývá,“ krčí rameny.

Pocítí to i provozovny služeb

Změna se netýká jen obchodů, ale i služeb jako jsou například kadeřnictví. Za velmi nepříjemnou věc ji považuje manažer českobudějovického kadeřnictví Studio Miracle Martin Řehka. „Nejen pro nás jako pro firmu, ale i pro naše zaměstnance, kteří budou muset být doma, a pro naše obchodní partnery,“ uvádí. Jarní uzavření už kadeřnictví překlenulo. „Ale museli jsme se z toho dlouho dostávat,“ dodává. Proč musí být zavřeno, chápe a nechce toto rozhodnutí soudit. „Jen nevíme, co bude. Všechno se mění každý den. Nejprve dostanete informaci, že čtrnáct dní můžete fungovat, pak, že se druhý den hned musí zavřít,“ líčí nepříjemnosti Martin Řehka.

Zavře také Jihočeská vědecká knihovna. Podle jejího ředitele Ivo Kareše se nemusí čtenáři bát, že by jim nabíhaly pokuty, výpůjční doba knih, které již mají doma, bude prodloužena. V nabídce budou k zapůjčení stále eknihy. Knihovna nedávno rozšířila nabídku knih v digitální podobě, které již nejsou dostupné na trhu. Jedná se o 75 tisít titulů, které si mohou lidé nyní číst. „Momentálně situaci řešíme, jisté je že zavřeme a že si lidé budou moci půjčovat jen to, co jde elektronicky,“ uvedl Ivo Kareš.

Na poslední chvíli vyrazili do obchodů a ke kadeřníkovi

Doslova na poslední chvíli se řada zákazníků rozhodla ve středu odpoledne využít služby kadeřníka v jednom z českobudějovických nákupních center. Podobně se mnozí rozhodli ještě zaskočit do obchodů. Vláda totiž rozhodla o dalších opatřeních proti koronaviru, a to bude znamenat, že ve čtvrtek už například kadeřnictví neotevřou a podobně ani obchody s textilem nebo nábytkem.

Zákazníci už v obavě z toho, jak dlouho budou nová omezení platit, na poslední chvíli vyrazili i koupit vánoční dárky. Není totiž jisté, zda se všechny obchody do Vánoc ještě otevřou. Vláda totiž pro poslední opatření žádné cílové datum nestanovila. Otevřené ale mají zůstat i nadále obchody se základními potřebami a potravinami, třeba i drogerie nebo autoservisy.

Největší jihočeské obchodní centrum IGY poskytuje od čtvrtka do odvolání zákazníkům a pracujícím v centru bezplatný volný vjezd na parkoviště s cílem minimalizace kontaktu v podobě dotýkání se tlačítek. Parkoviště není možné využívat mimo dočasnou provozní dobu. Vjezd a výjezd do nové budovy bude uzavřen ve 22 hodin, do starší budovy ve 22.30 hodin. Jak uvedla marketingová manažerka IGY Šárka Gramanová, aktuální přehled otevřených prodejen a služeb bude průběžně aktualizován na webu a sociálních sítích centra.