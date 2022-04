Poblíž silnice z Rudolfova na Lišov u restaurace Florida se v sobotu 23. dubna 2022 dopoledne proháněla na plný plyn dvacítka jezdců. "Loni jsme jeli čtyřikrát, letos poprvé," uvedl Martin Hanzal a dodal, že dvacet jezdců je kapacita závodu. "Nechceme víc," zmínil Martin Hanzal.

Případné změny v závodech ale nejsou vyloučené. Zatím se jezdí pouze klasický závod na malém okruhu. Do budoucna by chtěli pořadatelé pořídit elektronickou časomíru, která by umožnila jezdit například sprinty na čas.