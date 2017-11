Závodníci poběží Stříbrnou stezkou. Pomůžou dětskému domovu

Tábor - Už posedmé se u rozhledny Hýlačka sejdou v pátek aktéři populárního Běhu stříbrnou stezkou.

Klání zařazená do projektu České unie sportu Sportuj s námi zvou na start závodníky všech věkových kategorií. Organizátoři připravili dvě hlavní tratě s distancemi 6 750 metrů a 4 250 metrů, a také dětské trasy, jejichž délka bude odstupňována podle věkových kategorií.



Své centrum najde běh právě u Hýlačky. Prezence k hlavnímu závodu je otevřena od 13 do 13.20 hodin, do dětských kategorií se můžete přihlásit od 13.35 hodin do 14 hodin. Součástí akce je i charitativní běh na podporu dětského domova Radenín, který odstartuje v 16 hodin. Připraven je i bohatý doprovodný program včetně večerní návštěvy rozhledny.