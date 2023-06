V pátek 30. června otevřely naposledy i pobočky České pošty na Táborsku. Pracovníci přepážek tento den poskytovali služby veřejnosti jen hodinu, někteří lidé tak využili možnosti poslední návštěvy. Nostalgie jímá zákazníky i pracovníky pěti pošt v tomto okrese, tři se nachází přímo v Táboře, jedna v Sezimově Ústí a další ve Veselí nad Lužnicí.

Ačkoliv Česká pošta letos slaví 30. výročí od vzniku státního podniku, zazněly na mnoha jejích pobočkách v pátek ráno poslední údery poštovních razítek a listovní a balíkové přepážky vypravily poslední zásilky. Táborským obyvatelům blízkost služeb bude chybět, ale poradí si.

Únosná situace

V Zavadilské ulici bydlí Zdeňka Zlatohlávková. Zavření pošty ji ale příliš netrápí. „Mám to kousek do města, ale tady pro ty lidi ze sídliště by bylo dobré, kdyby pobočka zůstala,“ míní jedna z posledních zákaznic Pošty Tábor 5 ve Světlogorské ulici.

Sídliště Nad Lužnicí, které rušená pobočka obsluhovala, má totiž více než 10 tisíc obyvatel. Druhou zrušenou poštou je Sezimovo Ústí 1 na Husově náměstí. „Pokud zruší i tuto pobočku, jak je avizováno, budou muset lidé jezdit až do města, nebo do Sezimovo Ústí 2, a to už je poměrně z ruky, i když tu autobusy, které jsou i pro vozíčkáře, jezdí často. Skoro každou půl hodinu a na zastávku to lidé nemají daleko,“ konstatuje Zlatohlávková.

Seniorky se prý změny příliš nedotknou. „Důchod mi chodí na účet, na poštu u nádraží se pro balík ráda projdu. Horší by bylo, kdyby zavřeli všechny pošty,“ dodává šestašedesátiletá žena z Tábora.

Časově náročnější

Za službami Czech Point nejčastěji vyrážel na měšickou poštu pětašedesátiletý Václav, teď bude muset absolvovat časově náročnější cestu. „Měl jsem to z pracoviště blízko, budu muset chodit někam jinam. Využíval jsem hlavně služby týkající se listin, výpisů, či ověřování podpisů, sem tam nějaké drobnosti,“ naznačuje muž bydlící v centru Tábora. „Poštu jsem tu navštěvoval tak v intervalu třikrát, čtyřikrát do měsíce, dneska jsem byl asi poslední zákazník,“ informuje.

Problémy to způsobí většině lidí. „Myslím, že to budou mít daleko, třeba na poště na náměstí, tam býval vždycky hodně velký provoz, nedokážu si to představit. Jak všichni ti lidé budou chodit, nebo jezdit k nádraží,“ sděluje svůj názor. Něco takového muselo přijít. Pošta na sebe asi nevydělá, šetří náklady, kde mohou, mají konkurenci, bohužel, tak je to v mnoha oborech. Vidíme, jak se vyvíjí ekonomika a schodek, něco se dělat musí,“ míní.

Zaměstnanci pošty nechtěli situaci komentovat. „Bohužel, nesmíme o situaci mluvit, ani byste tady neměla fotografovat interiéry,“ upozorňovaly pracovnice přepážek. Těsně před zavíračkou však už měly vyklizené vitríny se zbožím, někde už chyběly i cedule s typickým logem, poštovní trumpetou. Dveře uzavíraných poboček jsou také vybaveny potřebnými informace o spádových pobočkách.

Zůstaly vytíženější pobočky

Rušení poboček je podle veselského starosty Víta Rady nepříjemnou záležitostí. „Bohužel s tím nic nenaděláme, ve Veselí nám zůstává více vytížená pošta v centru,“ upřesňuje s tím, že nádražní pobočka obsluhovala pouze 25 procent obyvatel. „Zbylý provoz právě pokrývala pošta jedna, opravdu to v našem případě odnesla ta méně vytížená pobočka,“ popisuje.

Nevětší potíže by to dle jeho vyjádření mohlo způsobit starším lidem. „Některým seniorům dělá potíže dostat se do centra. Funguje nám tu nějaká linková autobusová doprava, i když nejde vyloženě o městskou,“ dodává s tím, že nejde o operativní řešení a spoje zastávky u nádraží a kulturního domu obsluhují asi jednou za hodinu. „Není to tak jako ve velkých městech, kde si člověk počká pět minut na městskou,“ uvádí Vít Rada.

Záchrana by byla nevýhodná

Podobně hovoří i sezimovoústecký starosta Martin Doležal, i když se samospráva zajímala o alternativní řešení, odmítla jej kvůli vysokým nákladům a neekonomickému provozu. „Jednali jsme s Českou poštou o tom, že bychom byli schopní převzít za nějakých schůdných podmínek provoz pobočky na Husově náměstí, ale to se nepodařilo,“ podotýká.

Město Sezimovo Ústí chtělo převzít část agent a jejich provoz. „Chtěli jsme je provozovat na úřadě podle projektu Pošta Partner, který ale minimálně půl roku pošta nenabízí. Stopla ho. Přišli s projektem Pošta Partner Plus, ale ten je z pohledu města na počet transakcí na zrušené pobočce ekonomicky naprosto nevýhodný. Včetně čísel jsme to projednávali na radě města a usnesli jsme se, že se nezapojíme,“ popisuje Doležal dále.

Vysoké by podle Doležala byly nejen jednorázové náklady na školení zaměstnanců, software, ale i pravidelné měsíční platby za licence, upgrady a další provozní náklady. „Proti tomu by stály příjmy, které by nepokryly ani padesát procent nákladů,“ objasňuje.

Množství operací, které se uskutečňovaly na pobočce Sezimovo Ústí 1, lze řešit jiným způsobem. „Například donášku důchodů z pošty si mohli lidé změnit na doručování na adresu prostřednictvím doručovatele, balíky se také dají řešit jiným způsobem a třeba i přes jiné poskytovatele služeb, tam bych to neviděl tak problematicky. A v neposlední řadě listovní zásilky, typu doporučených dopisů, které odchází či přichází, tam je jen otázkou, kolik takových zásilek je za rok,“ objasňuje dále.

Všechno má řešení

Počet dotčených občanů města Sezimova Ústí 1 je dle Doležala příliš malý na to, aby samospráva chtěla tyto služby za každou cenu na svém území „dotovat“. „Jezdí nám tu městská hromadná doprava a co se týče občanů staršího věku, vždy se dá najít individuální řešení, mohou telefonicky požádat o opětovné doručení a podobně. Přistoupili jsme k tomu spíše pragmaticky, než abychom chtěli za každou cenu tyto služby tady udržet,“ uzavírá Martin Doležal.

Sezimovoústeckou pobočku na Husově náměstí od pondělí plnohodnotně nahradí druhá pošta na náměstí Tomáše Bati, podobně to dopadlo ve Veselí, kde za poštovními službami mohou místní dorazit už jen na třídu Československé armády. V Táboře zrušená kontaktní místa na Žižkově náměstí, na sídlišti Nad Lužnicí a v Měšicích nahrazuje pošta Tábor 2 u vlakového nádraží. Pošta ale zachovala ještě pobočku u nemocnice na Pražském sídlišti.

V Jihočeském kraji dochází ke zrušení celkem 18 poboček, o záchranu dvou úřadoven se snaží například v Jindřichově Hradci, důvody státního podniku Česká pošta jsou čistě ekonomické. Náklady převyšovaly výnosy, zájem o poštovní služby dlouhodobě klesá a navíc stoupá podíl elektronické korespondence. Hlavními kritérii rušení provozů byly návštěvnost, počet provedených transakcí a ekonomická rentabilita. Funkce zrušených pošt přebírají nejbližší spádové pobočky.