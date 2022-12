Například v Měšicích je již asi dvacet let potřeba zrenovovat chodníky a komunikace. Po chodnících lidi klopýtají, lámou se kolečka od kočárků a podobně. Komunikace jsou vyspraveny nějakou černou hmotou, asfalt to nebude, protože již při 18 stupních se hmota rozteče a lepí se na boty, kola kočárků a pneumatiky aut. Vím, že je zpracovaná studie, avšak realizace je v nedohlednu. Možná pět, možná deset, nebo nevím kolik let.

Město Tábor bude v příštím roce hospodařit s mírně schodkovým rozpočtem. Radnice předpokládá příjmy 1,01 miliardy a výdaje 1,03 miliardy korun. Schodek rozpočtu dosáhne 13,3 milionu a je způsoben zapojením nového úvěru na investice města ve výši 28 milionů. Na kapitálové výdaje Tábor pro příští rok připravil sumu 198 milionů, což je o něco méně než v roce 2022. Částka představuje 19 procent z celkových výdajů. Nejvyšší položku v kapitálových investicích představuje projekt plánované rekonstrukce lávky na návodní straně nádrže Jordán. Město na tuto stavbu spočívající mimo jiné ve výměně 40 opěrných sloupů vyčlenilo 80 milionů. Na rekonstrukci bytového fondu Tábor určil 33 milionů, na další etapu regenerace sídliště nad Lužnicí 21 milionů, bezbariérový přístup městského úřadu v budově matriky 7 milionů, na spisovnu a archiv úřadu a knihovny 4,5 milionu, na projekty participativního rozpočtu 3,5 milionu, na projektové dokumentace 6 milionů.

V případě dopravní struktury v Měšicích se k studii budou vyjadřovat navíc síťaři, takže pokud město neprojeví skutečný zájem problém urychleně napravit, budou muset obyvatelé čekat dalších deset nebo dvacet let. Na druhé straně, když má město zájem postavit například cyklostezku, tak od návrhu k realizaci není potřeba dvaceti let, ale možná stačí dva roky.

Tábor počítá v rozpočtu s mírným schodkem. Na novou lávku má jít 80 milionů

Vzhledem k tomu, že město je v dobré finanční kondici, záleží pouze na koaliční většině, kam bude směřovat své priority.

Dokud se neobjeví v rozpočtu města financování rekonstrukce těchto okrajových komunikací a chodníků, nemohu rozpočet podpořit.