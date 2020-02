Prvotní impuls vzešel od občanského sdružení Danar, které provozuje historicko-řemeslné vzdělávací centrum v blízkosti zříceniny a zajišťuje pro veřejnost návštěvy hradní věže. Město následně povolalo na místo stavaře, jenž potvrdil popisovaný stav. „Na základě toho jsme se rozhodli areál z preventivních důvodů uzavřít,“ potvrdil mladovožický starosta Jaroslav Větrovský. „Z torz hradních zdí se začaly drolit kamínky a tím pádem jsme museli vzít v potaz hrozbu, že by se mohl uvolnit větší kámen a způsobit někomu újmu,“ řekl.

Situace na Šelmberku vyžaduje dvojí řešení; to stěžejní pro letošní návštěvníky se týká vyhlídkové hradní věže. Tam už se nutné práce zdárně odvíjejí.

Na ochozu věže se před časem vlivem stékající vody začalo sypat cimbuří, a navíc v předvstupní místnosti věže opadávala omítka. Tuto situaci mohlo město coby vlastník zříceniny řešit okamžitě. Došlo k odstranění roštu nainstalovaného na věži a vyčištění míst, kudy má voda odtékat. V současnosti probíhá sanace omítky v předvstupní místnosti.

Druhý problém – zmiňované drolení zdí v podhradí – patří k dlouhodobějším záležitostem. Brzké konzervační práce na torzu hradních zdí proto kvituje i jednatel občanského sdružení Danar Aleš Nový. „V minulosti už několikrát ke konzervaci zdiva došlo. Jsme rádi, že se do toho město v nejbližší možné době znovu pustí. Samozřejmě čím dříve, tím lépe,“ poznamenal.

Jak uvedl starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský, v současnosti se čeká už jen na potřebné stanovisko památkové péče a příznivé povětrnostní podmínky, které umožní zahájení prací. „Na konzervaci zdí Šelmberku jsme schválili uvolnění bezmála půl milionu korun z rozpočtu města a máme i firmu, která tyto práce provede,“ informuje první muž mladovožické radnice.

Nenastanou-li mimořádné komplikace, může se jedna z dominant Mladovožicka s nebývale působivou atmosférou těšit na nový příliv návštěvníků. Ohrožený by neměl být ani populární Festival historických řemesel a technologií s bohatým kulturním programem, který se uskuteční o posledním květnovém víkendu a oslaví už patnácté narozeniny.

Právě kvůli festivalu, ale nejen proto několikrát zavítala na Šelmberk také Karolína Vojtová z Pacova. Shodou okolností navštívila hrad i loni na začátku prosince. „Máme ve Vožici příbuzné, takže jsme se vyrazili na Šelmberk podívat a prolezli jsme to tam důkladně. Sami jsme si ničeho zvláštního nevšimli. Doufám, že se dá všechno brzy do pořádku. Festival je úžasný, byli jsme tam už asi pětkrát, takže bych o něj letos nerada přišla,“ prohlásila s tím, že se bojí spíš nějakého zásahu „úředního šimla“, než nepřízně počasí. „Známe to. Někdo něco rozhodne nebo pozdrží, a práce začnou bůhvíkdy. Ale snad to tady nehrozí,“ věří Karolína Vojtová.

O HRADU ŠELMBERK: Hrad vznikl na skalním ostrohu nad údolím řeky Blanice před rokem 1318, kdy je poprvé písemně zmiňován. Od dvacátých let 19. století je věž hradu upravena na rozhlednu. Jedná se o volně přístupnou zříceninu, která patří už od roku 1940 do majetku města Mladé Vožice. V roce 2007 převzalo správu nad hradním areálem občanské sdružení Danar, které zde realizuje projekt historicko-řemeslně vzdělávacího centra a pořádá na Šelmberku řadu kulturních akcí pro veřejnost, zejména pak pro mládež.