Na příjezd fanoušků se chystaly desítky policistů, kteří měli dohlížet na klidný průběh před utkáním, během něj, ale i po skončení zápasu. "Zapojila se pořádková jednotka a pomáhali nám také strážníci městské policie," uvedl k opatřením mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. V okolí stadionu na Střeleckém ostrově byli k vidění těžkooděnci, policisté na motocyklech, ale i v civilu.

Obavy se naštěstí nepotvrdily a ostravských fanoušků přijelo méně, než se očekávalo. Mohla za to zřejmě i výluka na železniční trati z Ostravy do Českých Budějovic. "Měli jsme monitoringem zjištěno, že vlakem přijede minimální počet fanoušků fotbalu a budou tak stačit pouze hlídky ve městě," zdůvodnil Milan Bajcura, proč policisté jako obvykle masivně nehlídali okolí vlakového nádraží. Většina fandů tak přijela do Českých Budějovic spíše po vlastní ose.

Fanoušci své emoce drželi na uzdě a policisté tak nemuseli zasahovat. "Z Ostravy dorazilo kolem tří stovek fanoušků, kteří se po zápase rozjeli svými vozidly zpět směrem k domovu. Vše se obešlo bez jakýchkoliv konfliktů a incidentů," uzavřel Milan Bajcura.

Na tribuny stadionu dorazilo fandit celkem téměř 3300 diváků. Domácí hráči Dynama ale své fanoušky bohužel nepotěšili. S Baníkem Ostrava prohráli 1:3.