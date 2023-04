Sobotní demonstrace, kterou na náměstí T. G. Masaryka v Táboře svolal nejméně úspěšný kandidát na senátora Jiří Machač, skončila naprostým fiaskem. Kromě organizátorů na ni dorazilo pouhopouhých deset lidí. I policistů, kteří na ni zpovzdálí dohlíželi, bylo více než účastníků.

Protivládní demonstrace na táborském náměstí TGM skončila naprostým fiaskem. Dorazilo na ni pouhých deset lidí. | Video: Deník/Jiří Dintar

Akci s názvem "Shromáždění občanů za plnou valorizaci důchodů, za odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy, za zachování pošt a za návrat k poctivému školství" se tak nepodařilo navázat na demonstraci z 1. dubna na témže místě, na níž se počet účastníků blížil ke třem stovkám.

Přestože se podle úvodních slov organizátorů mělo jednat o nepolitické shromáždění, všechny proslovy byly protivládní a občas padaly i výkřiky "Hanba vládě!". Zněly však pouze od organizátorů, účastníci se ke křiku takřka vůbec nepřidávali.

"Dnes k vám budou mluvit lidé od srdce k srdci. Nejsme celebrity, ale máme žhavá lidská srdce a pokoru, která mocným schází. Vláda zla a temnoty chce připravit bídu a strádání seniorům," zahájil svůj proslov Jiří Machač. Po něm následoval Lubomír Pána, politik a bývalý rektor vysoké školy. V nepříliš výrazném proslovu kritizoval současnou vládu mimo jiné za vydávání peněz na zbrojení.

Vystoupila také tatérka Simona Snížková, která se v uplynulých měsících stala terčem pozornosti médií mimo jiné pro svou zálibu v nošení čepic v barvách vlajky Ruské federace. "Naše vláda pro nás neudělala v podstatě nic. Jedeme z kopce dolů. Asi si někdo myslel, že už se máme moc dobře a potřebuje nám srazit hřebínek. Bohatí budou dál bohatnout, chudí chudnout, nebo hůř - skončí až na úplném dně," zaznělo v jejím proslovu.

Pavel Matějka zmínil, jak ho mrzí, že mezi účastníky nevidí žádné mladé a poté se pustil do kritiky vlády. "Tato vláda myslí jen na sebe, jsou to prospěcháři, korytáři a vlastizrádci," nebral si servítky. "Jak je možné, aby v ulicích mohly vlát vlajky Azovu nebo Pravého sektoru a my budeme zavíráni za Zet na rukávu? Zet, které může znamenat Zuzana? Ať to Zet vyškrtnou z abecedy!" rozčílil se závěrem.

Podle proslovu Jitky Kolářové má stát v plánu zasahovat rodičům do výchovy dětí a případně jim je i odebírat, pokud nebudou souhlasit s výchovou podle údajné LGBT ideologie. "Vzpomeňme si na svou vlastní pubertu, jak to s námi mlátilo ode zdi ke zdi. V tomhle mentálním zmatku, kdy se dítě seznamuje s tím, jak se jeho tělo přetváří v ženu nebo muže, tak vy mu řeknete: my ti nasadíme blokátory puberty. Tenhle proces se zastaví a ty si můžeš dát čas třeba tři nebo čtyři roky na to, aby ses rozhodl, jestli tou holčičkou nebo klukem chceš být. Nebo jestli chceš být něčím úplně jiným. Máš víc než 72 možností, tak si vyber," pokoušela se v desítce naslouchajících seniorů vyvolat obavy o vnoučata Jitka Kolářová.

Následovalo vystoupení středoškolského učitele dějepisu Marka Adama. Místopředseda Aliance národních sil je známý svou podporou Ruska, které dle jeho slov na Ukrajině neprovádí agresi, ale osvobozuje oběti genocidy. Jeho sobotní proslov se však týkal především jiného tématu, a to školství a rodiny. "Hovoříme o boji, který je zároveň i bojem duchovním. Západ je dekadentní a v duchu satanismu tlačí společnost ke dnu a zániku. Současné globalistické nadnárodní elity se snaží rozbít rodinu a poštvat mladé proti starým, rozvrátit pospolitost nás Slovanů. My si to ale nenecháme líbit!" hřímal na takřka prázdném náměstí.

"Jsou to šašci, ti za mikrofonem. Jen se snaží u lidí vyvolávat strach, vykládají nesmysly, kritizují a nenabízí žádné řešení. Akorát zbytečně přidělávají práci policistům, kteří tu musejí být, zatímco by mohli dělat něco užitečnějšího nebo si o víkendu užít zasloužený odpočinek," zaznělo od jednoho z kolemjdoucích Táboráků.

Po zpěvu české a slovenské hymny se malý hlouček lidí v poklidu rozešel.