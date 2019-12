BECHYNĚ MÁ CO NABÍDNOUT

Bechyňský zámek je až do konce května přístupný každou sobotu od 13.45 hodin a neděli od 9.45 hodin. „Zájem o víkendové prohlídky zámku je veliký. Nejzajímavější je určitě Vokova ložnice a Vokův sál,“ sdělila Ilona Davey, majitelka a ředitelka soukromého turistického informačního centra v Bechyni.

PORTRÉTY DĚTÍ

Na návštěvníky zámku čeká také zbrojnice či Rožmberský salonek. „V salonku jsou dřevěné loutky, představující postavy z dob, kdy žil Petr Vok z Rožmberka. Raritou je sál s dětskými portréty. Dříve umělci málokde ve střední Evropě malovaly děti. Tradovalo se totiž, že dítě pak do roka zemře,“ zmínila ředitelka.

Prohlídky jsou vhodné i pro děti zhruba od pěti let, sraz je u infocentra na náměstí T. G. Masaryka. „Navíc pokud se skupina 20 a víc lidí přihlásí na jakýkoliv den a hodinu, tak jim můžeme vyhovět i v jiném termínu,“ dodala Ilona Davey.

Návštěvníci, kteří zavítají do malebného lázeňského města, můžou každý den nahlédnout do františkánského klášteru. Podmínkou je, že se musí sejít alespoň pět platících zájemců. Vychází se v celou hodinu. Prohlídku lze domluvit v místním infocentru. V Bechyni jsou mezi turisty nejpopulárnější okružní jízdy městem v mikrobusu, které jsou pro zájemce k dispozici opět každý den.

I NA ŠTĚDRÝ DEN

Pestrý program doplňují dvouhodinové pěší komentované prohlídky Bechyně. „Nabízíme celkem deset výletů, je toho opravdu hodně k vidění,“ dodala Ilona Davey s tím, že jsou lidem k dispozici 365 dní v roce včetně Štědrého dne a Nového roku.

Infocentrum nabízí i další služby „Máme svůj vlastní mikrobusík, když chce někdo rychle přepravit a nemá k dispozici spojení například do Tábora, nebo do Veselí nad Lužnicí, tak ho po domluvě můžeme svézt,“ zmínila ředitelka. Informační centrum má otevřeno denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Více o prohlídkách na www.visitbechyne.cz.

TÁBORSKÝ ZÁMEK

Stejně jako v Bechyni i v Táboře si milovníci historie přijdou na své i v chladnějších měsících. Barokní zámek Měšice je přivítá po předchozí domluvě od 11 do 17 hodin.

Jitka Samcová prozradila, že si zde návštěvníci vyberou ze dvou prohlídkových tras. „Lidé u nás spatří Rytířský sál, kapli vysvěcenou kardinálem Vlkem nebo třeba historické toalety,“ řekla.

Barokní zámek Měšice V letech 1352 až 1371 patřily Měšice Oldřichovi Sezimovi z Ústí. Roku 1545 postavil Prokop z Hejlovce v obci renesanční tvrz, kterou Jan Josef Carreto hrabě z Millesima přestavěl roku 1699 na barokní zámek. Současným majitelem zámku je Dr. Jan Nepomuk Berwid-Buquoy, který jej zrekonstruoval a zpřístupnil veřejnosti. V expozici nazvané Bydlení, život a práce na zámku v současnosti můžete nahlédnout do problémů soudobého vlastnictví kulturní památky a také si prohlédnout zajímavé nábytkové exponáty z pozůstalosti slavných historických osobností. Zdroj: ww.visittabor.eu