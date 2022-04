První zmínka o zámku, který byl původně středověkou vodní tvrzí s padacím mostem, pochází už ze 13. století. Po ničivém požáru v roce 1860 objekt přestavěl jeho majitel Michael Angelo Picchioni do dnešní romantické podoby ve stylu tudorovské novogotiky. Přestože se mu přezdívá Malá Hluboká, s tímto zámkem nemá vůbec nic společného. „Tehdejší majitelé Hluboké nad Vltavou byli pozváni na korunovaci královny Alžběty I. do Anglie, kde navštívili i druhý největší hradní komplex Windsor. Právě podle něj pak přestavěli Hlubokou nad Vltavou. Bylo to navíc o něco později, než byl přestavěn zámek v Českém Rudolci,“ vysvětlil bývalý průvodce Zdeněk Červeňák známý jako Denny.